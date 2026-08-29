Cedera ligamen menghantam bintang Maroko di lapangan Teluk

Klub Al-Shamal Qatar mengumumkan, pada Sabtu ini, bahwa pemainnya asal Maroko, Mohamed Rabie Hrimat, mengalami robekan pada ligamen krusiat.

Hrimat cedera dalam pertandingan Al-Shamal melawan Al-Gharafa, pada pekan kedua Liga Qatar, yang berakhir dengan kemenangan Al-Shamal 3-1.

Al-Shamal menyatakan, melalui situs resminya, bahwa pemeriksaan medis membuktikan Hrimat mengalami robekan pada ligamen krusiat.

Klub Qatar itu melanjutkan, "Pemain Maroko tersebut akan menjalani operasi, dan setelah itu waktu kembalinya ke lapangan akan ditentukan."

Hrimat, yang berusia 32 tahun, bergabung dengan skuad Al-Shamal pada bursa transfer musim panas ini, datang dari Al-Jaish Al-Malaki, dengan catatan bahwa kontraknya bersama klub Qatar itu berlaku hingga musim panas 2028.

Hrimat menarik banyak perhatian setelah tampil cemerlang bersama timnas Maroko pada turnamen Piala Arab 2025, yang berakhir dengan pengukuhan Maroko sebagai juara di Qatar.

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