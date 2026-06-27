Cedera baru... Salah memicu kekhawatiran Mesir di Piala Dunia

Bintang Mesir, Mohamed Salah, membuat tim Firaun cemas saat menghadapi Iran pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Salah meninggalkan lapangan pada menit ke-57 karena cedera, sementara Ahmed Mustafa Zizo masuk menggantikannya.

Kamera menangkap momen ketika Salah mengompres otot paha belakangnya dengan es saat duduk di bangku cadangan setelah diganti.

Perlu dicatat bahwa pertandingan Mesir melawan Iran juga diwarnai cedera dan keluarnya bek Mohamed Abdel Moneim pada babak pertama.

Pertandingan Mesir melawan Selandia Baru pada putaran kedua Piala Dunia juga mencatat cedera yang dialami oleh Hamdi Fathi dan Hossam Abdel Majeed.