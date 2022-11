Legenda Chelsea Petr Cech Debut Di Dunia Hoki Es, Mainnya Hebat!

Eks kiper andalan Chelsea tersebut kembali dari masa pensiunnya sebagai pemain, namun bukan ke lapangan hijau.

Mantan penjaga gawang Chelsea dan Arsenal, Petr Cech, tampil sebagai man of the match dalam penampilan debutnya di liga hoki es Inggris.

Bekas pemain internasional Republik Ceko berusia 40 tahun itu bergabung dengan Chelmsford Chieftains dan tampil dalam pertandingan lawan Oxford City Stars.

Cech menjadi sorotan dengan penampilan hebatnya, menjadi "man of the match", dan sukses membantu timnya menang 6-4 atas Stars di NIHL Division One South.

Apa komentar tentang performa debut Cech?

"Kami bertemu dengan tim Chelmsford yang didukung oleh perekrutan netminder [kiper di sepakbola] impor, yang bagi saya mencuri perhatian dengan penampilan sebagai man of the match," kata pelatih Stars, Simon Anderson.

"Ia pasti akan memenangkan pertandingan untuk timnya dan tidak ragu ruang ganti mereka akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih profesional karenanya, karena ia akan menghadirkan pengalaman dari bermain sepakbola di level tertinggi."

Mengapa Chelmsford Chieftains merekrut Cech?

Cech menghabiskan 11 tahun di Chelsea, memenangkan setiap penghargaan bersama klub, sekaligus melampaui rekor clean sheet Peter Bonetti untuk klub.

Setelah mengumpulkan 13 gelar bergengsi bersama The Blues, ia bergabung dengan Arsenal dan menambahkan medali Piala FA ke lemari trofinya.

Tentang perekrutan Cech, pelatih Chieftains, Mark Saunders mengatakan: "Memiliki netminder [kiper] dengan kualitas dan pengalaman seperti Cech di skuad kami adalah dorongan besar bagi kami saat ini."

"Ia membawa mentalitas sebagai pemenang, keinginan untuk bersaing setiap kali ia berada di atas lapangan es dan kami berharap dapat melihatnya menjadi tambahan berharga bagi kami."