Ceballos mengejutkan semua orang di Stadion Bernabeu

Dani Ceballos, mantan pemain Real Madrid, mengejutkan semua orang selama laga Los Blancos melawan Malaga di Liga Spanyol pada Minggu kemarin.

Ceballos (30 tahun) hadir di Stadion Santiago Bernabeu untuk menikmati kemenangan mantan rekan-rekannya atas Malaga, dan sembari menunggu keputusan mengenai masa depannya, gelandang tersebut menyaksikan pertandingan dari salah satu tribun VIP.

Menurut surat kabar "AS", dengan tersisa kurang dari 24 jam menuju penutupan bursa transfer, kepulangannya ke Real Betis menjadi tujuan utamanya.

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Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0 atas Malaga, dan para suporter kembali bertemu dengan Ceballos, yang tak ingin melewatkan kesempatan untuk kembali ke Stadion Bernabeu.

Usai gol Mbappe, kamera menyorot tribun VIP tempat mantan pemain Real Madrid itu duduk.

Meski tujuan berikutnya belum ditentukan, pemain tersebut saat ini berlatih sendirian di ibu kota, berusaha untuk kembali ke klub asalnya: Real Betis.

Dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer, nasib Ceballos tetap tidak jelas. Pemain itu ingin kembali ke tim hijau-putih tersebut, yang ia tinggalkan pada 2017 untuk hijrah ke Real Madrid.

Langkah-langkah terakhir manajemen mengindikasikan bahwa kepulangan Ceballos kini lebih dekat dari sebelumnya. Meski demikian, waktu semakin menipis dan kesepakatan belum juga rampung.

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Pada awal musim panas, Ceballos menolak tawaran menggiurkan dari Ajax, yang merupakan tawaran sangat menarik dari sisi finansial maupun olahraga. Ia menilai masa depannya terbatas hanya pada Real Betis, dan tidak ada yang lain.

Masalah pendaftaran pemain di klub Andalusia tersebut menjadi kendala utama yang menghalangi rampungnya kesepakatan ini.