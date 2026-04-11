Catatan yang mengecewakan... Statistik Mbappé memperlihatkan penurunan performanya yang drastis bersama Real Madrid

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, sedang mengalami penurunan performa yang jelas dalam hal mencetak gol, yang turut berkontribusi pada situasi sulit yang dialami Real Madrid saat ini.

Tim Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) ini gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya di La Liga dan Liga Champions, di mana mereka kalah dari Real Mallorca dan Bayern Munich dengan skor yang sama (2-1), sebelum bermain imbang dengan Girona (1-1) pada Jumat kemarin.

Menurut data yang diulas oleh surat kabar "AS" Spanyol, Mbappé yang sebelumnya mencetak gol dengan frekuensi tinggi (38 gol dalam 31 pertandingan), hanya mencetak satu gol dalam 7 pertandingan terakhir.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa penurunan ini tidak hanya terbatas pada jumlah gol, tetapi juga mencakup efektivitas, di mana rasio Mbappé turun dari satu gol setiap 4 tembakan menjadi satu gol setiap 25 tembakan, yang berarti tingkat keberhasilannya turun dari 25% menjadi 4%.

Selain itu, pemain internasional Prancis ini juga mengalami penurunan dari satu gol setiap 70 menit menjadi satu gol setiap 497 menit. Ia harus mengubah situasi ini pada Rabu mendatang, saat Los Blancos bertandang ke markas Bayern Munich dalam leg kedua perempat final Liga Champions.