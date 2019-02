Catatan Impresif Real Madrid Di Camp Nou Berlanjut

Real Madrid memperpanjang sebuah catatan impresif melawan Barcelona, yakni selalu mencetak gol di Camp Nou, setelah kedua tim bermain 1-1 dalam leg pertama semi-final Copa del Rey, Kamis (7/2) dini hari WIB.

Lucas Vazquez membuka keunggulan ketika duel El Clasico itu baru berlangsung enam menit. Meski akhirnya tidak membuahkan kemenangan, gol Vazquez tersebut ternyata memiliki nilai tinggi.

Seperti dilansir Opta, Madrid kini mampu mencetak gol dalam 15 partai di Camp Nou secara berturut-turut. Dalam periode itu, Madrid mencetak 26 gol. Itu merupakan catatan gol tandang terbaik Madrid dalam sejarah El Clasico.

15 - @realmadriden have scored in each of their last 15 away games against Barcelona in all competitions (26 goals), their best scoring run away from home in #ElClasico history. Stampede. pic.twitter.com/X8gba9ZfQ5