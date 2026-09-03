Catania, kepercayaan kepada Longo dikonfirmasi

Melalui pernyataan yang dipublikasikan di kanal resmi mereka, Catania ingin menegaskan kembali secara terbuka kepercayaan mereka kepada pelatih Emilio Longo meski menelan tiga kekalahan beruntun di liga dan Coppa Italia: "Emilio Longo mendapat kepercayaan penuh dari klub dan pemiliknya. Grella dan Varrà telah menyampaikan konsep ini dengan jelas dan tegas kepada pelatih, staf, dan tim. Bersama sang pelatih, situasi teknis saat ini telah dianalisis dan diperlukan perubahan arah yang tegas serta segera".





Klub Sisilia itu memulai musim dengan sangat buruk, dengan dua kekalahan di liga melawan Inter Under 23 dan Monopoli, serta kekalahan buruk tadi malam di Coppa Italia Serie C, di kandang melawan Savoia, setelah mencapai semifinal play-off pada musim lalu.