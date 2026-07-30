‘Casper Tengstedt bisa segera hengkang lagi dari Feyenoord, tetapi ada satu kendala besar’

Casper Tengstedt masuk radar Seattle Sounders FC. Hal itu dilaporkan jurnalis Amerika Serikat Niko Moreno, yang mengikuti klub MLS tersebut secara dekat, di X. Namun, regulasi di kompetisi Amerika Serikat bisa membuat sang penyerang untuk sementara tetap di Feyenoord.

Seattle Sounders saat ini tidak memiliki tempat dalam skuad untuk pemain yang disebut Designated Player. Klub-klub di MLS boleh merekrut maksimal tiga pemain yang gaji dan biaya transfernya melebihi anggaran.

Gaji dan biaya transfer itu harus benar-benar sesuai dengan aturan ketat yang diterapkan MLS. Selain itu, masih harus dilihat apakah kesepakatan benar-benar akan tercapai dengan Feyenoord untuk striker asal Denmark tersebut.

Tengstedt didatangkan musim panas tahun lalu dengan biaya enam juta euro dari Benfica. Tahun pertamanya di De Kuip bukanlah sukses besar, salah satunya karena keberadaan top skor Eredivisie, Ayase Ueda.

Penyerang asal Denmark itu memiliki kontrak di Feyenoord yang berlaku hingga musim panas 2029. Belum diketahui bagaimana pandangan Tengstedt terhadap petualangan di Seattle Sounders, tim peringkat delapan di Wilayah Barat MLS.

Selain itu, masih menjadi pertanyaan apakah Feyenoord sudah ingin menjualnya lagi sekarang. Sebab, ada kemungkinan Ueda pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas tetap akan pindah ke kompetisi top Eropa.