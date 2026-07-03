Casertana, resmi: Vinicio Espinal menjadi pelatih baru









Setelah musim yang gemilang bersama Giana Erminio, yang berhasil ia bawa hingga babak playoff di Grup A Serie A, kini pelatih Vinicio Espinal memulai petualangan baru. Berikut pernyataan resmi mengenai kepindahannya ke Casertana:



"Casertana FC menyambut kedatangan pelatih Vinicio Edwards Espinal Marte yang mulai hari ini ditunjuk sebagai pelatih tim utama rossoblù.





Lahir pada tahun 1982 di Republik Dominika, ia tiba di Italia saat masih sangat muda, tumbuh besar di akademi Atalanta, dan menjadi orang Dominika pertama yang tampil di panggung Serie A. Pada tahun 2021, ia memulai kariernya sebagai pelatih dan pada musim berikutnya menjabat sebagai asisten pelatih Alessandro Calori di tim Primavera Lazio. Kemudian ia melatih Ospitaletto, Folgore Caratese, Gozzano, dan Real Calepina, sebelum akhirnya bergabung di Serie C sebagai pelatih Giana Erminio, di mana ia berhasil lolos dan mengikuti dua putaran fase play-off.





“Saya senang bisa melatih tim sebesar Casertana,” kata Pelatih Espinal. “Pertemuan dengan presiden dan direktur klub berlangsung sangat tulus dan jujur; saya merasakan langsung keinginan mereka untuk berprestasi dan terus memanfaatkan antusiasme yang telah tercipta di kota ini. Bagi seorang pelatih, sama seperti bagi seorang pemain, tiba di kota yang begitu penting dan, terlebih lagi, di tengah antusiasme yang sedang memuncak, merupakan dorongan tambahan untuk terjun ke lapangan dan berprestasi. Saya datang dari Grup A, tetapi sebagai pemain, saya juga pernah berhadapan dengan tim-tim dari wilayah selatan. Setiap grup memiliki ciri khasnya sendiri, tetapi ini tidak berarti bahwa satu grup lebih baik daripada yang lain. Tentu saja di Grup C terdapat banyak kota bersejarah, dengan suporter yang antusias yang sangat ingin hadir di stadion untuk menikmati pertandingan dan mendukung tim mereka.”