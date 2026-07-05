Carragher: Timnas Inggris adalah satu-satunya penghalang antara Kane dan Ballon d'Or

Mantan bek Inggris, Jamie Carragher, dengan tegas mendukung pencalonan Harry Kane untuk memenangkan Ballon d'Or, sambil menegaskan bahwa penampilan sang penyerang selama setahun terakhir layak untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

Carragher menyoroti bahwa Kane telah menunjukkan performa yang memadai baik di level klub maupun tim nasional sehingga layak dianggap sebagai pemain terkemuka selama 12 bulan terakhir.

Ia berkata: “Berdasarkan penampilannya selama 12 bulan terakhir, Harry Kane harus memenangkan Ballon d’Or.”

Namun, mantan kapten Liverpool itu juga mengakui bahwa peluang kapten timnas Inggris tersebut berkurang secara signifikan dalam konteks turnamen internasional yang lebih luas, terutama pada tahun Piala Dunia.

Ia menambahkan dalam wawancara dengan Tele Football: “Namun sayangnya, ia mungkin tidak akan memenangkannya, karena penghargaan pada tahun Piala Dunia pasti akan jatuh ke tangan bintang terkemuka dari tim yang menjuarai turnamen tersebut.”

Carragher juga meragukan kemampuan Inggris untuk bersaing secara serius memperebutkan gelar Piala Dunia, dengan mencatat bahwa penampilan terbaru tim asuhan Thomas Tuchel di turnamen tersebut tidak mendukung optimisme mengenai kemungkinan meraih gelar juara.

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: “Sebesar apa pun keinginan saya untuk percaya bahwa Inggris masih mampu memenangkan gelar tersebut, tidak ada yang mendukung pandangan ini, terutama setelah penampilan terakhir mereka.”

Timnas Inggris memang mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kroasia 4-2, namun kemudian kehilangan permainan tim yang kompak di pertandingan-pertandingan berikutnya dan tampak kebingungan, terutama saat menghadapi Ghana (0-0) di babak kedua fase grup, serta Republik Demokratik Kongo yang berhasil dikalahkan dengan susah payah 2-1 di menit-menit akhir berkat dua gol Harry Kane.

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