Keputusan bintang Mesir Mohamed Salah untuk hijrah ke klub Turki, Trabzonspor, memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola Eropa. Babak terbarunya adalah komentar pedas dari legenda Liverpool, Jamie Carragher, yang mengungkapkan keheranannya atas pilihan "Raja Mesir" itu untuk bermain di liga yang dinilainya berada di bawah kemampuannya.

Dalam sebuah transfer yang menjadi kejutan besar, Salah menandatangani kontrak dengan klub Turki tersebut untuk durasi dua musim, dengan gaji tahunan sebesar 22 juta euro, sehingga mengakhiri era emas yang ia jalani di lapangan Inggris bersama Liverpool.

Dalam kemunculannya di podcast "Football Ramble" pada hari Rabu, Carragher, salah satu bek terbaik dalam sejarah Liverpool, tak menyembunyikan keheranannya atas langkah tersebut.

Ia berkata: "Menurut saya, Mohamed Salah mampu dengan mudah bermain di Liga Italia, bukan di liga yang berada di bawah levelnya seperti Liga Turki."

Mantan bek Inggris itu menambahkan sambil menjelaskan sudut pandangnya: "Salah itu seperti Ronaldo, ia punya ambisi besar dan angka-angka statistiknya sangat berarti baginya, dan ia memang mampu meraih itu di Liga Turki. Namun, saya mengira akan melihatnya di salah satu klub besar seperti Juventus atau Milan."

Carragher juga tidak menutup kemungkinan bahwa pertimbangan finansial menjadi alasan di balik menjauhnya klub-klub besar Eropa dari transfer ini, dan ia menutup pembicaraannya dengan berkata: "Mungkin tuntutan finansialnya menjadi penyebab sejumlah klub enggan bernegosiasi dengannya."

Komentar Carragher ini mencerminkan adanya perbedaan pendapat di kalangan analis dan suporter seputar kepindahan Salah ke Trabzonspor, antara mereka yang menganggapnya sebagai tantangan baru dan peluang untuk memimpin sebuah proyek ambisius, dan mereka yang menilainya sebagai langkah mundur bagi pemain yang masih menampilkan performa yang layak untuk bermain di level tertinggi Eropa.