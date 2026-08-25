Carragher peringatkan Liverpool: Ini bursa transfer terburuk dalam sejarah Premier League

Jamie Carragher memperingatkan bahwa musim panas Liverpool pada 2025 bisa menjadi, seperti yang ia gambarkan, periode transfer terburuk dalam sejarah Liga Premier Inggris, setelah klub tersebut menggelontorkan sekitar 450 juta pound sterling untuk mendatangkan 7 pemain, tanpa sebagian besar dari mereka memberikan kontribusi yang diharapkan.

Setelah Liverpool meraih gelar liga pada musim pertama Arne Slot, klub tersebut menghabiskan total 450 juta pound sterling untuk 7 pemain, termasuk 125 juta pound sterling untuk mendatangkan Alexander Isak, di samping transfer Florian Wirtz yang nilainya bisa mencapai 116 juta pound sterling.

Namun, kecuali Hugo Ekitike, seluruh pemain baru yang tiba di Stadion Anfield kesulitan meninggalkan jejak yang berpengaruh selama musim pertama mereka, di saat Liverpool merosot ke peringkat kelima dan Slot dicopot dari jabatannya.

Setelah para pemain seperti Isak dan Wirtz kesulitan memberikan pengaruh yang jelas dalam hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Newcastle pada hari Minggu, Carragher melontarkan kritik pedas terhadap transfer klub selama periode transfer musim panas lalu.

Carragher berkata, dalam pernyataan yang disorot oleh jaringan "ESPN": "Ini adalah pertandingan pertama di musim ini, tetapi kekhawatiran saya adalah bahwa periode transfer 12 bulan lalu bisa membuat Liverpool tertinggal satu atau dua tahun untuk memperbaiki keadaan."

Ia menambahkan: "Ya, ini satu pertandingan di bawah kepemimpinan Andoni Iraola, tetapi kita berbicara tentang 12 bulan penampilan di bawah standar dari semua pemain tersebut kecuali Ekitike."

Ia melanjutkan: "Jika keadaan ini tidak berubah dalam dua atau tiga bulan mendatang di bawah kepemimpinan Iraola, dan jika level para pemain ini tidak membaik, saya kira kita akan memandang periode itu sebagai, kemungkinan besar, periode transfer terburuk yang pernah kita saksikan dalam sejarah Liga Premier Inggris, ketika kita mempertimbangkan nilai transfer yang dilakukan untuk mendatangkan para pemain ini, dan apa dampaknya bagi Liverpool."

Setelah kepergian 4 pemain inti berpengalaman pada musim panas ini, yaitu Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate, dan Curtis Jones, susunan pemain tim Iraola melawan Newcastle pada hari Minggu memuat 4 pemain dari transfer musim panas lalu, yaitu Isak, Wirtz, Jeremie Frimpong, dan Milos Kerkez.

Carragher meneruskan: "Ide mendatangkan para pemain ini tidak sebatas agar mereka datang dan menjadi pemain-pemain bagus, melainkan tujuannya adalah membangun semacam dinasti kecil untuk Liverpool."

Ia menambahkan: "Kita tidak boleh lupa bahwa Liverpool memenangi liga dua tahun lalu. Para pemain ini semestinya melakukan apa yang dilakukan Manchester City selama beberapa tahun terakhir, atau apa yang dilakukan Manchester United di masa lalu, ketika sebuah tim mampu memenangi gelar liga dua atau tiga kali dalam kurun 5 tahun."

Wirtz, secara khusus, menghadapi kritik dari mantan bek Liverpool tersebut, yang berkata: "Gagasan yang mengatakan bahwa para pemain membutuhkan waktu setahun untuk beradaptasi dengan Liga Premier Inggris menurut saya sedikit banyak hanyalah mitos. Saya rasa tidak banyak contoh di mana hal itu terjadi."

Ia menyambung: "Saya tidak berpikir kita menyaksikan penurunan performa yang besar. Saya kira apa yang kita lihat darinya selama setahun kemungkinan besar adalah level sebenarnya, yaitu seorang pesepak bola yang elegan dan rapi."

Ia menutup: "Ia bukan pemain yang nilainya semestinya mencapai 110 juta pound sterling, melainkan seseorang yang mungkin nilainya semestinya sekitar 50 atau 60 juta pound sterling, kira-kira seperti itu. Pemain yang elegan dan rapi, dengan sentuhan yang luar biasa. Saya tidak yakin apa yang orang-orang harapkan darinya."



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