Jamie Carragher berharap Inggris dapat menemukan cara untuk menghentikan Lionel Messi di semifinal Piala Dunia. Dalam kolomnya untuk Sky Sports, mantan bek tersebut memberikan masukan kepada pelatih tim nasional Thomas Tuchel.

Menurut Carragher, Inggris harus memanfaatkan sepenuhnya fakta bahwa Messi hampir tidak melakukan tugas bertahan saat Argentina kehilangan bola. Selain itu, gelandang serang berusia 39 tahun itu harus dihentikan saat Argentina menguasai bola.

“Ini bukan hal baru soal Messi. Dia sudah bermain selama 20 tahun dan belum ada yang menemukan solusinya,” demikian kesimpulan Carragher menjelang laga krusial di semifinal Piala Dunia. “Harus ada rencana. Saya rasa ini bukan soal penjagaan satu lawan satu, tapi mereka butuh rencana. Para pemain juga akan mengharapkan hal itu.”

Jika Tuchel memang memilih penandaan ketat khusus untuk Messi, menurut Carragher hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan. “Kamu sedang berhadapan dengan mungkin pemain terbaik sepanjang masa. Itu juga sudah dia tunjukkan di turnamen ini.”

“Selain itu, mereka juga harus memikirkan cara memanfaatkan kelemahan Messi. Dia cenderung berjalan-jalan saat lawan menguasai bola. Artinya, bek kiri Inggris tidak perlu terus-menerus berada di sampingnya sepanjang pertandingan. Mereka bisa memanfaatkan fakta bahwa Argentina hanya bertahan dengan sembilan pemain lapangan,” saran analis tersebut kepada tim Inggris.

Carragher setidaknya tidak bisa menunjuk favorit yang jelas. “Saya rasa kedua tim tidak jauh berbeda. Saya berharap pertandingan ini memiliki unsur-unsur seperti saat melawan Kroasia, di mana Anda berhadapan dengan tim yang menganggap diri mereka sebagai tim yang bagus.”

Mantan bek Liverpool itu menambahkan bahwa Inggris sebenarnya mampu bermain jauh lebih baik daripada yang telah mereka tunjukkan sejauh ini. Pemenang pertandingan ini akan bertanding di final melawan Prancis atau Spanyol, yang akan saling berhadapan pada hari Selasa.