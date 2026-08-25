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Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Carragher mempermalukan Gary Neville dengan sindiran pedas secara langsung

Premier League
Manchester United
Liverpool
G. Neville
J. Carragher
Inggris

Mode membuatnya dalam masalah

Jamie Carragher, legenda Liverpool, mengundang tawa para penonton setelah mengolok-olok Gary Neville, mantan bintang Manchester United.

Duo veteran di saluran "Sky Sports" itu kembali ke layar kaca dalam program perdana "Monday Night Football" musim ini.

Namun demikian, salah satu poin utama diskusi justru berakhir dengan Carragher yang mengolok-olok pakaian rekannya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Carragher, yang berusia 48 tahun, berkata, menurut surat kabar "The Sun": "Boleh saya tambahkan satu lagi untuk ditonton?".

Kemudian legenda Liverpool itu menoleh ke arah Neville, dan menunjuk celananya sebelum berkata: "Apakah kamu akan memakai celana ini lagi?".

Lelucon ini mengundang tawa Neville sebelum ia menjelaskan bahwa ia memilih celana yang longgar.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"


Carragher berkata sambil bercanda: "Dia mirip Frank Worthington (mantan pemain)".

Kemudian legenda Manchester United itu membalas: "Anda akan mendapati Carragher mulai memakai sepatu seperti ini dalam dua atau tiga tahun ke depan. Ia akan menyusul".

Kemudian pria berusia 51 tahun itu berdiri untuk memperlihatkan celananya, seraya menambahkan: "Saya pergi berbelanja hari Sabtu di London. Pria inilah yang mengatur pakaian saya. Saya akan sampaikan pendapat saya, ini benar-benar keren. Saya menyukainya".

Carragher pun melontarkan kritik pedas terakhir kepada Neville dengan berkata: "Sepatu apa itu, apakah itu sepatu polo?"

Sialnya bagi Neville, tampaknya para penggemar di rumah juga sependapat dengan pandangan Carragher.

Melalui media sosial, salah satu dari mereka berkata: "Gary Neville... celana itu", dan yang lain berkata: "Tapi saya tidak suka celana Neville".

Yang ketiga menambahkan: "Saya baru saja memperhatikan celana Gary Neville di pertandingan sepak bola Amerika, dan sekarang saya tidak bisa fokus pada hal lain".



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