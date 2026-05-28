Carl Hoefkens mengambil keputusan mengenai masa depannya di NAC Breda

Carl Hoefkens tetap menjabat sebagai pelatih kepala NAC Breda, demikian diumumkan klub yang baru saja terdegradasi itu pada Kamis di situs webnya. Pelatih asal Belgia ini akan melakukan segala upaya untuk membawa NAC kembali ke Vriendenloterij Eredivisie. ''Hoefkens telah melakukan evaluasi intensif dan jujur dengan jajaran direksi dalam beberapa pekan terakhir, di mana sisi positif dan negatif dari musim 2025/2026 dibahas secara terbuka.''

Hoefkens langsung memberikan tanggapan di situs klub. ''Saya masih merasa sangat sedih karena musim lalu kami tidak berhasil mencapai target kami, yaitu bertahan di liga. Hal itu benar-benar mengganggu saya dan sering membuat saya terjaga di dua minggu terakhir.''

Pelatih ini telah mencintai NAC dan merasa betah di Breda. ''Dua tahun lalu saya dengan keyakinan penuh memulai petualangan bersama NAC dan merasa masih berada di tengah-tengahnya. NAC adalah klub yang penuh ambisi dan menurut saya terus membuat kemajuan.''

Hoefkens yang kritis terhadap diri sendiri mengambil tanggung jawab penuh atas degradasi NAC. ''Tapi saya seorang pejuang, seseorang yang ingin membalas dendam dan yang akan melakukan segala cara untuk membawa klub ini kembali ke papan atas.''

''Saya juga merasakan banyak kepercayaan dari NAC dalam pembicaraan mendalam dengan jajaran direksi. Dan perasaan itu sepenuhnya timbal balik. Saya belum selesai di NAC. Saya ingin bersama semua pihak yang terlibat di NAC berjuang kembali dan berjuang untuk promosi.''

NAC finis di posisi ketujuh belas musim lalu dan akan bermain di Divisi Keuken Kampioen setelah jeda musim panas. Hal itu akan dilakukan bersama Hoefkens, yang baru-baru ini dikaitkan dengan OH Leuven namun tetap bertahan di Breda.