Cara menonton UFC 326: Holloway vs Oliveira 2, daftar lengkap pertarungan, tautan streaming, dan informasi lainnya

Max "Blessed" Holloway dan Charles "Do Bronx" Oliveira akan bertarung dalam pertandingan ulang kelas bulu yang sangat dinanti-nantikan, yang menjadi pertandingan utama UFC 326. Pertandingan ini akan berlangsung di Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brasil, dan mempertemukan dua petarung terbaik yang pernah ada, yang akan bertarung kembali bertahun-tahun setelah pertarungan pertama mereka. Dengan implikasi gelar yang dipertaruhkan dan Oliveira bertarung di hadapan pendukung tuan rumah, taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi.

Bagi penggemar tinju di seluruh dunia, ini adalah pertarungan utama yang wajib ditonton, tetapi itu hanya permulaan. Di bawah ini Anda akan menemukan semua detail penting untuk menonton siaran langsung atau streaming seluruh kartu pertarungan, termasuk waktu mulai dan semua pertarungan yang telah dikonfirmasi dari babak penyisihan hingga pertarungan utama.

Kapan UFC 326: Holloway vs Oliveira 2?

Detail Acara Waktu / Lokasi Tanggal Minggu, 26 Oktober (Inggris, Eropa, India, Brasil), Sabtu, 25 Oktober (AS) Lokasi Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brasil Waktu Mulai Babak Penyisihan 20.00 WIB / 01.00 WIB / 05.30 WIB Acara utama dimulai 22:00 WIB / 03:00 WIB / 07:30 WIB

🇺🇸 Cara menonton UFC 326 di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pertandingan Holloway vs Oliveira 2 dan seluruh kartu UFC 326 akan disiarkan secara langsung di Paramount+. Setelah kesepakatan hak siar utama UFC, acara bernomor kini dapat diakses melalui layanan streaming berlangganan.

Pelanggan 'Essential Plan' dapat mengakses semua acara UFC, termasuk kartu PPV utama dan Fight Nights, seharga $8,99 per bulan (atau $89,99 per tahun). 'Premium Plan' tersedia seharga $13,99 per bulan, menawarkan pengalaman tanpa iklan dan akses tambahan ke SHOWTIME dan CBS live sports.

🇬🇧 Cara menonton UFC 326 di Inggris

UFC 326 akan disiarkan secara eksklusif di TNT Sports 1. Penggemar di Inggris dapat menonton siaran langsung di discovery+ atau melalui TNT Sports Box Office di Sky, BT, dan Virgin Media. Anda tidak memerlukan langganan bulanan TNT Sports untuk membeli acara PPV individu.

Cara menonton UFC 326 di mana saja dengan VPN

Jika UFC 326 tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton aksi tersebut dari mana saja. VPN menciptakan koneksi aman yang memungkinkan Anda melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda.

Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menemukan yang terbaik untuk Anda.

Daftar lengkap pertarungan UFC 326

Berikut adalah semua pertarungan yang telah dikonfirmasi untuk UFC 326: Holloway vs Oliveira 2:

Kartu utama

Kelas Bulu: Max Holloway vs Charles Oliveira

Kelas Bantam: Jose Aldo vs Jonathan Martinez

Kelas menengah: Michel Pereira vs Ihor Potieria

Kelas Berat Ringan: Anthony Smith vs Vitor Petrino

Kelas Menengah: Caio Borralho vs Paul Craig

Kartu Pra-Pertandingan

Kelas Bulu: Jack Shore vs Joanderson Brito

Kelas Bulu: Karolina Kowalkiewicz vs Iasmin Lucindo

Kelas Ringan: Elves Brener vs Myktybek Orolbai

Kelas Bulu: Jean Silva vs William Gomis

Kartu Pra-Pertandingan Awal

Kelas Welter: Gabriel Bonfim vs Nicolas Dalby

Flyweight: Alessandro Costa vs Kevin Borjas

Kelas Ringan: Ismael Bonfim vs Vinc Pichel

Kelas Flyweight: Dione Barbosa vs Ernesta Kareckaite

UFC 326: Apa yang dipertaruhkan

Ini bukan sekadar pertandingan ulang; ini adalah pertarungan untuk warisan. Max Holloway berusaha membuktikan dominasi nya sekali lagi setelah kemenangan gelar "BMF" yang mengejutkan, sementara Charles Oliveira berambisi merebut kembali posisinya di puncak klasemen di hadapan para penggemar tuan rumah di Rio.

Di luar pertarungan utama, kembalinya "Raja Rio" Jose Aldo menambah bobot emosional yang besar pada acara ini, bersama bintang-bintang Brasil yang sedang naik daun seperti Michel Pereira dan Caio Borralho. Ini adalah daftar pertarungan yang padat yang menjanjikan aksi seru dari babak awal hingga bel akhir.