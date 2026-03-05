Cara menonton Six Nations 2026: Siaran langsung, saluran TV, jadwal, hasil, dan informasi lainnya

Piala Enam Negara 2026 akan segera dimulai pada bulan Februari. Ini adalah awal dari periode kebahagiaan murni bagi para penggemar rugby union, dengan lima putaran pertandingan yang menegangkan dipersembahkan dalam waktu hanya tujuh minggu. Menghidupkan kembali persaingan lama setiap tahunnya, kejuaraan yang berusia 142 tahun ini tetap menjadi salah satu turnamen paling populer dalam kalender rugby.

Six Nations merupakan penerus dari Kejuaraan Home Nations, yang pertama kali digelar pada 1883 antara tim-tim dari Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Ini adalah kompetisi rugby union internasional pertama di dunia. Turnamen ini kemudian menjadi Kejuaraan Lima Negara pada 1910 dengan bergabungnya Prancis. Pada 2000, Italia bergabung, dan turnamen ini menjadi Kejuaraan Six Nations yang kita kenal dan cintai hingga kini.

Inggris mungkin memimpin klasemen pemenang sepanjang masa dan Six Nations, tetapi mereka hanya sekali menjadi juara (2020) dalam tujuh tahun terakhir. Irlandia lah yang menjadi kekuatan dominan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meraih gelar Six Nations pada 2023 dan 2024, The Green Machine berambisi menciptakan sejarah dan menjadi negara pertama yang meraih tiga gelar berturut-turut sebagai juara tunggal.

Wales mengalami malu besar dengan finis di posisi terakhir dalam klasemen Six Nations 2024 dan 2025, dan para penggemar Wales berharap tim Jac Morgan akhirnya bisa bangkit. Mereka mungkin berharap tugas pertama di Six Nations 2026 akan lebih mudah, namun mereka harus bertandang ke Allanze Stadium untuk pertandingan pertama melawan rival lokal, Inggris.

Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi penting yang Anda butuhkan sebelum Six Nations 2026 dimulai, termasuk jadwal lengkap dan cara menonton dan streaming setiap pertandingan secara langsung.

Kapan Six Nations 2026 berlangsung?

Getty Images

Six Nations 2026 akan berlangsung tahun ini mulai Kamis, 5 Januari, hingga Sabtu, 14 Maret, dengan 15 pertandingan digelar selama lima akhir pekan. Setiap putaran terdiri dari tiga pertandingan, dengan semua tim bermain di setiap putaran.

Turnamen ini dimainkan dalam format liga, di mana setiap tim bertanding melawan tim lainnya. Tim yang berada di puncak klasemen pada akhir kompetisi akan memenangkan Six Nations. Grand Slam diraih jika satu tim memenangkan semua lima pertandingan selama turnamen, seperti yang dilakukan Irlandia pada 2023.

Apa yang telah terjadi sejauh ini?

Six Nations 2026 saat ini memasuki fase akhir, dan turnamen ini penuh dengan kontras. Kita akan memasuki Putaran 4, dengan Prancis tampak tak terbendung sementara beberapa raksasa lain terkejut dengan hasil yang mengejutkan.

Dengan Antoine Dupont kembali mengenakan ban kapten, Prancis tampil sempurna. Mereka menghancurkan Irlandia (36–14) dan Wales (54–12) sebelum mengalahkan Italia. Saat ini, mereka unggul empat poin dan terlihat sebagai favorit untuk meraih Grand Slam di putaran final melawan Inggris.

Kejutan terbesar turnamen terjadi di Babak 3, di mana Irlandia mencatat kemenangan bersejarah 42–21 atas Inggris di Twickenham. Ini merupakan kekalahan kandang terburuk Inggris dari Irlandia sepanjang sejarah, mendorong Steve Borthwick untuk melakukan sembilan perubahan pada skuadnya untuk perjalanan ke Roma

Italia membuka turnamen dengan kemenangan mengejutkan 18–15 atas Skotlandia di bawah hujan di Roma. Sejak itu, Skotlandia bangkit dengan luar biasa, mengalahkan Inggris dalam Calcutta Cup dan mengungguli Wales untuk menduduki peringkat kedua di klasemen.

Wales saat ini sedang mengalami rekor kekalahan 14 pertandingan berturut-turut di Six Nations. Di bawah kepemimpinan baru, mereka kesulitan menemukan ritme, meskipun mereka hampir menang melawan Skotlandia pekan lalu dengan selisih tiga poin.

🌍 Cara menonton Six Nations di seluruh dunia

Di banyak bagian dunia, Anda dapat menonton Six Nations secara gratis. Hal ini karena Six Nations telah diberikan status terlindungi di negara-negara tempat turnamen ini digelar, artinya turnamen ini ditayangkan secara gratis di stasiun televisi publik. Apakah status ini akan tetap berlaku di masa depan masih belum jelas, namun untuk Six Nations 2026, liputan gratis yang luas masih tersedia.

Negara Jaringan Streaming 🇬🇧 Inggris BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlandia RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 Prancis France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Italia Sky Sport / TV8 🇺🇸 Amerika Serikat NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Australia Stan Sport 🇳🇿 Selandia Baru Sky Sport NZ 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport

🛜 Cara menonton Six Nations dengan VPN

Jika pertandingan Six Nations tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton pertandingan dari mana saja. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami merekomendasikan ExpressVPN jika Anda tidak yakin VPN mana yang harus dipilih, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang mendalam untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda.

Jadwal Six Nations 2026