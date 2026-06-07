Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 tanpa TV kabel

Piala Dunia FIFA 2026 akan segera digelar di Amerika Utara dalam hitungan hari, dimulai pada Kamis, 11 Juni, dan berlangsung hingga 19 Juli 2026. Dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 48 tim yang akan menyuguhkan 104 pertandingan langsung—sebuah rekor baru—layanan TV kabel konvensional kini resmi menjadi bagian dari masa lalu.

Karena turnamen ini diselenggarakan bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pertandingan unggulan dijadwalkan pada slot waktu siang hari. Untungnya, berhenti berlangganan TV kabel tidak berarti harus mengorbankan cakupan siaran atau kualitas streaming. Mulai dari aplikasi mandiri khusus, langganan jangka pendek yang terjangkau, hingga opsi siaran gratis berdefinisi tinggi melalui udara, Anda dapat menyaksikan setiap gol dari peluit pembuka hingga pengangkatan trofi final.

Di sini, GOAL merangkum cara-cara terbaik untuk menonton streaming Piala Dunia FIFA 2026 tanpa kontrak TV kabel, termasuk harga, paket khusus, dan pengaturan teknis yang diperlukan untuk pengalaman menonton tanpa lag.









1. Aplikasi Mandiri Langsung & Portal Streaming Khusus

Jika Anda tidak ingin terikat dengan kontrak TV berbayar tradisional selama beberapa tahun, jaringan besar dan layanan streaming telah meluncurkan aplikasi khusus dan langsung ke konsumen yang sangat mudah diakses. Opsi-opsi ini memungkinkan Anda sepenuhnya melewati penyedia lama di smart TV, perangkat streaming, atau ponsel Anda.

Biaya: Tarif promosi mulai dari $9,99/bulan (Latino) , $45,99/bulan (Olahraga & Berita) , atau $48,99/bulan (Pro Core) untuk bulan pertama.

Apa yang Anda dapatkan: Liputan lengkap dari 104 pertandingan dengan pilihan bahasa Inggris dan Spanyol.

Mengapa ini unggul: Fubo menonjol sebagai portal streaming langsung yang dirancang khusus untuk penggemar olahraga sejati. Dengan menyatukan FOX, FS1, Telemundo, dan Universo di bawah satu atap digital, Anda tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk menonton grup yang berbeda. Layanan ini menawarkan tata letak multiview 4 pertandingan yang dapat disesuaikan—sangat penting untuk hari terakhir babak penyisihan grup—dan dilengkapi dengan Unlimited Cloud DVR serta uji coba gratis selama5 hari untuk pengguna baru.





FOX One (Rumah Bahasa Inggris)

Biaya: $19,99/bulan (atau $199,99/tahun)

Apa yang Anda dapatkan: Semua 104 pertandingan disiarkan langsung dalam bahasa Inggris.

Mengapa ini unggul: Ini adalah terobosan besar untuk siklus 2026. Layanan mandiri FOX, FOX One , sepenuhnya menghilangkan kebutuhan login penyedia TV. Layanan ini menggabungkan saluran siaran utama FOX dan FS1, menyediakan siaran digital bersih dari seluruh turnamen dalam bahasa Inggris. Antarmukanya mencakup overlay statistik real-time interaktif, opsi tampilan multi-sudut, dan tayangan ulang on-demand.

Biaya: $10,99/bulan

Apa yang Anda dapatkan: Semua 104 pertandingan disiarkan langsung dalam bahasa Spanyol.

Mengapa ini pilihan terbaik: Bagi penggemar yang mencari energi, gairah, dan gaya penyiaran Spanyol yang tak tertandingi, Peacock adalah standar emasnya. Berlangganan ke tingkat Peacock Premium memberi Anda siaran langsung lengkap dari liputan Telemundo Deportes dan Universo milik NBCUniversal. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan alat "Catch-Up Fast Forward" otomatis, yang membuat cuplikan ringkasan 5 menit secara instan dari semua yang Anda lewatkan jika Anda terlambat masuk ke pertandingan langsung.

Biaya: $4,99 (Tiket 1 Hari) , $9,99 (Tiket 3 Hari) , $14,99 (Tiket 7 Hari) , atau $45,99/bulan untuk langganan Sling Blue standar.

Apa yang Anda dapatkan: Akses penuh ke FS1 dan afiliasi jaringan lokal FOX (di pasar utama yang ditentukan) .

Mengapa ini pilihan terbaik: Sling TV adalah opsi ideal bagi penggemar yang ingin menghemat. Jika Anda tidak ingin membayar langganan bulanan penuh, Pass Jangka Pendek unik Sling memungkinkan Anda membeli akses 1, 3, atau 7 hari secara instan. Ini adalah strategi sempurna untuk menonton babak gugur bergengsi atau pertandingan ganda fase grup tertentu di ponsel atau TV Anda tanpa komitmen jangka panjang.

2. Pengganti Kabel yang Komprehensif

Jika Anda menginginkan jajaran saluran tradisional dan komprehensif yang sepenuhnya meniru kotak kabel lama sambil menjaga pengaturan Anda sepenuhnya berbasis cloud, platform streaming berikut ini siap membantu Anda:

YouTube TV ($72,99/bulan): Dikenal karena stabilitas streamingnya, YouTube TV menyertakan FOX dan FS1 dalam paket dasar standarnya. Platform ini menonjol berkat jendela multiview yang terorganisir secara algoritmik dan Cloud DVR yang sangat andal, yang secara otomatis menangani jadwal tumpang tindih tanpa memotong akhir pertandingan perpanjangan waktu.

DirecTV Stream (Mulai dari $89,99/bulan): Paket Entertainment tingkat pemula mencakup seluruh afiliasi jaringan lokal FOX dan FS1. Antarmuka DirecTV menonjol berkat kecepatan berpindah saluran yang sangat cepat dan Cloud DVR Tanpa Batas yang menyimpan rekaman hingga 9 bulan, memastikan perpustakaan turnamen Anda tetap dapat diakses lama setelah peluit akhir dibunyikan.

3. Pilihan Gratis Terbaik: Antena Over-the-Air (OTA)

Ya, Anda benar-benar dapat menonton sebagian besar acara olahraga terbesar di dunia ini secara gratis.

Karena 70 pertandingan turnamen ini dijadwalkan untuk disiarkandi jaringan siaran utama FOX (termasuk final di MetLife Stadium dan semua pertandingan babak penyisihan grup USMNT), membeli antena HD digital modern yang sederhana ($20–$30 di Amazon) akan memungkinkan Anda menangkap siaran afiliasi jaringan lokal langsung dari udara.

📡 Catatan Penting: Meskipun antena memungkinkan Anda menonton siaran HD tanpa kompresi secara gratis dari jaringan utama FOX dan stasiun lokal Telemundo, antena tersebut tidak akan menayangkan saluran kabel seperti FS1 atau Universo. Untuk menonton 34 pertandingan sisanya yang ditayangkan di saluran kabel, Anda perlu menghubungkan antena Anda dengan langganan digital terpisah seperti FOX One atau menggunakan langganan sementara.

Piala Dunia 2026: Panduan Singkat Streaming Tanpa Kabel

Platform Streaming Biaya Bulanan / Awal Pertandingan Bahasa Inggris (FOX/FS1) Pertandingan dalam Bahasa Spanyol (Telemundo) Fitur Unggulan FOX One $19,99 / bulan Semua 104 Pertandingan ❌ Tidak ada Siaran langsung dalam bahasa Inggris, pelacakan data AI Peacock Premium $10,99 / bulan ❌ Tidak ada Semua 104 Pertandingan Liputan lengkap dalam bahasa Spanyol, ringkasan cepat Fubo Mulai dari $45,99/bulan (Promo) Semua 104 Pertandingan Semua 104 Pertandingan Tampilan multi-layar khusus 4 pertandingan, uji coba 5 hari Sling TV Paket mulai dari $4,99 Semua 104 (FOX lokal bervariasi) Hanya Pilihan Tambahan Tiket 1, 3, dan 7 hari yang sangat fleksibel YouTube TV $72,99 / bulan Semua 104 Pertandingan Pilih Hanya Add-On Kisi-kisi multiview otomatis yang cerdas Antena HD Digital Biaya satu kali ~$25 70 Pertandingan (Tanpa FS1) Pilih Stasiun Lokal 100% Gratis, tanpa tagihan bulanan

💡 Tips Profesional GOAL untuk Pengguna Tanpa Kabel demi Streaming Tanpa Lag

Streaming acara olahraga internasional langsung yang besar membutuhkan bandwidth jaringan yang sangat besar, dan tidak ada yang lebih buruk daripada layar Anda mengalami buffering tepat saat seorang striker maju untuk mengambil tendangan penalti yang menentukan hasil turnamen. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan pengaturan Anda berjalan tanpa hambatan: