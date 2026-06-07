Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara gratis

Piala Dunia FIFA 2026 akan segera digelar di Amerika Utara dalam hitungan hari, dengan pertandingan pembuka pada Kamis, 11 Juni 2026. Dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 48 tim yang akan menyuguhkan 104 pertandingan langsung—sebuah rekor baru—demam sepak bola kini mencapai puncaknya.

Menikmati setiap menit kejayaan internasional ini tidak harus membuat Anda menghabiskan banyak uang untuk kontrak TV kabel yang mahal atau biaya langganan bulanan premium. Dengan memanfaatkan uji coba gratis secara strategis, siaran gratis melalui udara, dan kemitraan digital eksklusif dengan Tubi, sangatlah mungkin untuk menikmati turnamen musim panas ini tanpa mengeluarkan sepeser pun.

Di sini, GOAL memaparkan panduan lengkap untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara gratis, menyoroti cara memaksimalkan opsi tanpa biaya.









Jika Anda tidak ingin melewatkan satu detik pun aksi langsung—termasuk 34 pertandingan eksklusif kabel di FS1 dan Universo—Fubo adalah alat terbaik dalam arsenal streaming gratis Anda. Dibuat khusus untuk penggemar olahraga sejati, Fubo menyertakan keempat jaringan Piala Dunia yang diperlukan (FOX, FS1, Telemundo, dan Universo) sejak awal.

Dengan mengatur waktu aktivasi UjiCoba Gratis 5 Hari Fubo, para pengguna yang tidak berlangganan TV kabel dapat menonton siaran langsung pertandingan apa pun di ponsel, tablet, atau smart TV mereka tanpa komitmen finansial di muka.

Keunggulan Multiview: Fubo memungkinkan Anda menonton hingga empat pertandingan secara bersamaan dalam satu layar. Ini benar-benar mengubah permainan pada hari-hari terakhir babak penyisihan grup ketika beberapa grup menyelesaikan pertandingan mereka pada waktu yang bersamaan.

Cloud DVR Tanpa Batas: Jika pertandingan penting di sore hari dimulai saat Anda sedang terjebak di tempat kerja, Anda dapat mengaturnya untuk direkam secara gratis melalui aplikasi Fubo dan menonton siaran lengkap dengan kualitas tinggi tanpa spoiler selama perjalanan pulang.

2. Antena Digital Over-the-Air (OTA): Tiket Gratis Seumur Hidup

Jika Anda ingin siaran langsung definisi tinggi yang sepenuhnya gratis tanpa perlu khawatir tentang batas kuota internet atau masa berlangganan yang habis, antena digital modern adalah pilihan terbaik Anda.

Karena FOX Sports memegang hak siar bahasa Inggris dan Telemundo menguasai sisi bahasa Spanyol, mereka diwajibkan untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan unggulan turnamen ini melalui gelombang udara publik standar. Dengan memasang antena HD dasar (pembelian sekali bayar $15–$25) ke TV Anda, Anda dapat menangkap siaran afiliasi jaringan lokal langsung dari udara secara gratis.

Apa yang Anda dapatkan: Anda dapat menonton 70 pertandingan langsung secara gratis dalam kualitas HD tanpa kompresi, termasuk upacara pembukaan, seluruh jadwal pertandingan fase grup USMNT, dan Final Besar di MetLife Stadium pada 19 Juli.

Keterbatasan: Antena tidak akan menangkap jaringan eksklusif kabel seperti FS1 atau Universo . Untuk menonton 34 pertandingan babak penyisihan grup lainnya yang disiarkan di jaringan tersebut, Anda cukup menghubungkan antena Anda dengan metode uji coba gratis Fubo yang dijelaskan di atas.

3. Tubi: Siaran Langsung 4K Pembuka & Tayangan Ulang Lengkap Gratis

Sebuah kabar gembira bagi para penggemar olahraga yang berbudget terbatas: Tubi, platform streaming gratis yang didukung iklan dari FOX, telah meluncurkan FOX Hub yang sepenuhnya didedikasikan untuk Piala Dunia FIFA™. Anda bahkan tidak perlu memasukkan detail kartu kredit atau membuat akun berbayar untuk menggunakannya.

Tubi akan menyiarkan dua pertandingan pembuka paling dinanti dalam turnamen ini secara langsung dan gratis dalam resolusi 4K asli yang memukau:

11 Juni pukul 15.00 ET / 12.00 PT: Meksiko vs. Afrika Selatan (Pertandingan Pembuka Turnamen)

12 Juni pukul 21.00 ET / 18.00 PT: Amerika Serikat vs. Paraguay (Pertandingan Pembuka USMNT)

💡 Celah Ulang Tayang: Meskipun Tubi tidak menyiarkan langsung semua 104 pertandingan, pusat khusus mereka akan mengunggah tayangan ulang pertandingan berdurasi penuh 90 menit dan paket sorotan ringkas 10 menit segera setelah peluit akhir setiap pertandingan. Jika Anda bisa menghindari spoiler di media sosial sepanjang hari, Anda dapat menonton seluruh turnamen di Tubi secara gratis sesuai jadwal Anda sendiri.

4. Strategi Rotasi Uji Coba Gratis

Untuk memperluas cakupan siaran langsung tanpa kabel Anda selama jendela turnamen 38 hari, Anda dapat menggabungkan periode uji coba gratis layanan streaming besar lainnya bersama Fubo. Jika Anda mengatur waktunya dengan benar, Anda dapat mencakup blok besar babak gugur.

DirecTV Stream (Uji Coba Gratis 5 Hari): Aplikasi mandiri DirecTV menawarkan jaringan afiliasi lokal yang kuat dan siaran FS1 tanpa gangguan. Mengaktifkan uji coba ini sangat berharga selama babak 16 besar atau perempat final yang penuh tekanan.

YouTube TV (Uji Coba Gratis 7 Hari): YouTube TV secara rutin menawarkan jendela uji coba bergulir untuk akun baru. Layanan ini dilengkapi dengan Cloud DVR otomatis, yang berarti Anda dapat merekam pertandingan langsung dan menayangkannya di perangkat Anda secara gratis selama minggu uji coba aktif Anda.









Lembar Panduan: Membandingkan Opsi Gratis Piala Dunia 2026

Metode Gratis Biaya Pertandingan yang Ditayangkan Langsung Keuntungan Tersembunyi Uji Coba Gratis Fubo Gratis selama 5 Hari Semua 104 Pertandingan (Bahasa Inggris & Spanyol) Tetap Tata letak layar 4 pertandingan yang dapat disesuaikan, Cloud DVR Antena HD Digital Biaya satu kali ~$20 70 Pertandingan Utama (FOX / Telemundo) Tanpa penggunaan data internet, 1080p tanpa kompresi Tubi FOX Hub 100% Gratis Pilihan Pertandingan Pembuka Utama (Langsung) / Semua 104 Pertandingan (On-Demand) Siaran langsung 4K asli, saluran analisis 24/7 Uji Coba DirecTV Stream Gratis selama 5 Hari Siaran FOX dan FS1 Pindah saluran super cepat di ponsel Uji Coba YouTube TV Gratis selama 7 hari Siaran FOX dan FS1 Penyimpanan cloud tak terbatas tanpa klip yang tumpang tindih

⚠️ Tips Pro dari GOAL untuk Streaming Gratis Tanpa Repot

Untuk memastikan pengalaman menonton gratis Anda tetap lancar dan sepenuhnya legal, perhatikan tiga panduan penting berikut ini:

Atur Peringatan Pembatalan Kalender: Platform streaming mengandalkan pengguna yang lupa kapan masa uji coba gratis mereka berakhir. Saat Anda mengaktifkan uji coba gratis di Fubo atau platform lain, segera buka aplikasi kalender di ponsel cerdas Anda dan atur peringatan yang jelas untuk membatalkan langganan 24 jam sebelum masa perpanjangan otomatis dimulai. Waspadai Streaming Ilegal: Hindari situs streaming bajakan pihak ketiga yang mencurigakan. Selain sangat ilegal, siaran ini biasanya tertinggal sekitar 2–3 menit dari siaran langsung sebenarnya (menjamin teman-teman Anda akan mengirim pesan tentang gol sebelum Anda melihatnya) dan sering membombardir perangkat Anda dengan malware yang mengganggu. Optimalkan Penempatan Antena Anda: Jika Anda memilih rute antena over-the-air, letakkan setinggi mungkin di dinding atau langsung di jendela yang menghadap ke menara siaran lokal Anda. Tirai logam, dinding beton, dan peralatan elektronik dapat merusak sinyal, jadi menjalankan "pemindaian saluran" cepat di pengaturan TV Anda setelah memindahkan antena dapat langsung membuka siaran yang lebih jernih.







