Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 menggunakan Amazon FireStick TV

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, dan Amazon FireStick TV menawarkan salah satu cara paling mudah untuk menyaksikan setiap menit aksi pertandingan tersebut. Baik Anda menggunakan televisi pintar Fire TV Edition bawaan atau perangkat streaming Fire TV yang dapat dipasang, Anda dapat mengakses penyiar tradisional dan jaringan streaming olahraga khusus secara langsung melalui Amazon Appstore. Menyiapkan perangkat Anda sebelum kick-off memastikan pengalaman menonton yang lancar di layar lebar.

Di sini, GOAL akan menjelaskan cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 di Amazon FireStick TV, termasuk aplikasi streaming terbaik, penyiar, opsi berlangganan, dan tips pengaturan agar Anda tidak melewatkan satu momen pun dari pertandingan pembuka hingga final.

Aplikasi apa saja yang menyiarkan Piala Dunia FIFA 2026 di Amazon FireStick TV?

Tergantung pada wilayah Anda, Anda dapat mengunduh aplikasi siaran resmi langsung ke layar beranda Fire TV Anda.

Bagi pemirsa di Amerika Serikat, seluruh 104 pertandingan akan disiarkan melalui jaringan FOX Sports, artinya Anda dapat menonton siaran berbahasa Inggris melalui layanan TV langsung seperti Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, atau YouTube TV. Untuk siaran berbahasa Spanyol di AS, aplikasi Peacock akan menyiarkan pertandingan secara langsung.

Pemirsa di Inggris Raya dapat mengakses siaran yang dibagi antara BBC dan ITV dengan mengunduh aplikasi BBC iPlayer dan ITVX. Di Kanada, TSN dan RDS memegang hak media digital, yang mengharuskan penggunaan aplikasi Fire TV masing-masing untuk akses langsung, sedangkan penggemar di Australia dapat menonton setiap pertandingan secara langsung di aplikasi SBS On Demand.

Negara mana saja yang mendukung Amazon FireStick TV?

Negara / Wilayah Ketersediaan Fire TV Aplikasi Piala Dunia Populer di Fire TV Australia Dukungan penuh SBS On Demand Brasil Dukungan penuh untuk perangkat & toko GloboPlay, CazéTV Kanada Dukungan penuh TSN, RDS Prancis Dukungan penuh TF1+, beIN Sports Jerman Dukungan penuh MagentaTV, DAZN Jepang Dukungan ekosistem regional penuh DAZN, aplikasi penyiar lokal Meksiko Dukungan penuh TelevisaUnivision, Vix Selandia Baru Akses streaming yang didukung Sky Sport Now Afrika Selatan Didukung melalui pengecer langsung YouTube, FIFA+, aplikasi streaming tertentu Inggris Dukungan penuh BBC iPlayer, ITVX Amerika Serikat Dukungan penuh untuk ekosistem Fire TV & Alexa FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Cara menginstal aplikasi streaming Piala Dunia di Amazon FireStick TV

Pengaturan perangkat Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit dan hanya memerlukan beberapa klik menggunakan Remote Suara Alexa.

Buka menu Cari: Dari layar beranda utama Fire TV, gunakan remote Anda untuk membuka menu Cari (atau pilih ikon Kaca Pembesar). Atau, tekan dan tahan tombol Voice/Alexa pada remote Anda dan ucapkan nama aplikasi tersebut.

Cari aplikasi: Jika mengetik, ketik nama aplikasi yang dibutuhkan untuk wilayah Anda, seperti Fubo, Peacock, BBC iPlayer, atau SBS On Demand.

Unduh dan instal: Pilih aplikasi dari hasil pencarian, klik tombol Dapatkan atau Unduh, dan tunggu hingga penginstalan selesai secara otomatis.

Buka dan masuk: Setelah terinstal, klik Buka langsung dari layar tersebut, atau temukan aplikasi tersebut yang disematkan di baris Aplikasi & Saluran Anda di layar beranda. Masuk dengan kredensial aktif Anda atau ikuti petunjuk di layar untuk membuat akun baru.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Amazon FireStick TV?

Tersedia beberapa pilihan gratis di platform Fire TV, yang sepenuhnya bergantung pada lokasi Anda. Jika Anda memiliki televisi pintar Amazon Fire TV Edition, Anda dapat menyambungkan antena HD digital ke port koaksial, sehingga Anda dapat menonton siaran jaringan televisi lokal seperti FOX, Telemundo, atau SBS secara gratis tanpa perlu koneksi internet.

Bagi penggemar streaming digital, pemirsa di Inggris dapat menggunakan BBC iPlayer dan ITVX tanpa biaya, sementara pemirsa di Australia memiliki akses penuh ke SBS On Demand. Selain itu, Amazon Fire TV dilengkapi dengan FIFA World Cup Hub khusus yang terintegrasi langsung ke dalam antarmuka yang telah ditingkatkan, dan platform streaming gratis yang didukung iklan di Fire TV, seperti Tubi, akan menawarkan tayangan ulang pertandingan sesuai permintaan yang lengkap, paket cuplikan singkat, dan acara analisis selama turnamen melalui Fox Hub khusus mereka sendiri.

Dapatkah saya menggunakan aplikasi sosial di Amazon FireStick TV untuk konten Piala Dunia?

Meskipun Anda tidak akan menemukan siaran langsung pertandingan berdurasi penuh 90 menit di platform media sosial, baik YouTube maupun TikTok memiliki aplikasi resmi yang dioptimalkan untuk TV dan tersedia di Amazon Appstore. Mengunduh platform-platform ini ke FireStick Anda memungkinkan Anda menikmati komponen digital utama turnamen ini di televisi Anda. Hal ini memberikan cara mudah untuk menonton rangkuman pertandingan resmi FIFA, sorotan gol instan, analisis studio yang dipandu oleh kreator, serta cuplikan di balik layar tim segera setelah peluit akhir dibunyikan.

