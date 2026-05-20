Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 dengan TV Roku

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, dan Roku TV menawarkan salah satu cara paling mudah untuk menyaksikan setiap menit pertandingannya. Baik Anda menggunakan smart TV Roku bawaan atau perangkat streaming plug-in, Anda dapat mengakses stasiun televisi tradisional dan jaringan streaming olahraga khusus secara langsung melalui Roku Channel Store. Menyiapkan perangkat Anda sebelum pertandingan dimulai akan memastikan pengalaman menonton yang lancar di layar lebar.

Di sini, GOAL akan menjelaskan cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 di Roku TV, termasuk aplikasi streaming terbaik, penyiar, opsi berlangganan, dan tips pengaturan agar Anda tidak melewatkan satu momen pun dari pertandingan pembuka hingga final.

Aplikasi apa saja yang menyiarkan Piala Dunia FIFA 2026 di Roku?

Tergantung wilayah Anda, Anda dapat mengunduh aplikasi siaran resmi langsung ke layar beranda Roku Anda. Bagi pemirsa di Amerika Serikat, seluruh 104 pertandingan akan disiarkan di jaringan FOX Sports, artinya Anda dapat menonton siaran berbahasa Inggris melalui layanan TV langsung seperti Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, atau YouTube TV. Untuk siaran berbahasa Spanyol di AS, aplikasi Peacock akan menyiarkan pertandingan secara langsung. Pemirsa di Inggris Raya dapat mengakses siaran yang dibagi antara BBC dan ITV dengan mengunduh aplikasi BBC iPlayer dan ITVX. Di Kanada, TSN dan RDS memegang hak media digital, yang mengharuskan saluran Roku masing-masing untuk akses langsung, sementara penggemar Australia dapat menonton setiap pertandingan secara langsung di aplikasiSBS On Demand.

Negara mana saja yang mendukung Roku TV?

Negara / Wilayah Ketersediaan Roku Aplikasi Piala Dunia Populer di Roku Australia Dukungan penuh SBS On Demand Brasil Perangkat Roku tersedia GloboPlay, CazéTV Kanada Dukungan penuh TSN, RDS Perancis Perangkat Roku tersedia melalui saluran tertentu TF1+, beIN Sports Jerman Pemutar streaming Roku tersedia di pengecer tertentu MagentaTV, DAZN Jepang Ekosistem Roku terbatas DAZN, aplikasi penyiar lokal Meksiko Perangkat Roku tersedia TelevisaUnivision, Vix Selandia Baru Akses streaming yang didukung Roku Sky Sport Now Afrika Selatan Ketersediaan terbatas melalui perangkat impor YouTube, FIFA+, aplikasi streaming tertentu Inggris Dukungan penuh BBC iPlayer, ITVX Amerika Serikat Dukungan penuh untuk perangkat Roku dan Roku TV FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Cara menginstal aplikasi streaming Piala Dunia di Roku

Pengaturan perangkat Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit dan hanya memerlukan beberapa klik menggunakan remote Anda. Mulailah dengan menekan tombol Home pada remote Roku Anda, lalu gulir ke bawah untuk memilih fungsi Store atau Search. Dari sana, ketik nama aplikasi yang dibutuhkan untuk wilayah Anda, seperti Fubo,Peacock, BBC iPlayer, atau SBS On Demand. Pilih aplikasi dari hasil pencarian, klik tombol Add App, dan tunggu hingga unduhan selesai. Setelah terinstal, Anda dapat membuka saluran tersebut langsung dari layar beranda utama dan masuk dengan kredensial Anda atau membuat akun baru.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Roku?

Tersedia beberapa pilihan gratis di platform Roku, yang sepenuhnya bergantung pada lokasi Anda. Jika Anda memiliki perangkat Roku TV mandiri, Anda dapat menghubungkan antena HD digital ke port koaksial, sehingga Anda dapat menonton siaran jaringan televisi lokal seperti FOX, Telemundo, atau SBS secara gratis tanpa perlu koneksi internet. Bagi pengguna streaming digital, pemirsa di Inggris dapat menggunakan BBC iPlayer dan ITVX tanpa biaya, sementara pemirsa di Australia memiliki akses penuh ke SBS On Demand. Selain itu, platform streaming gratis yang didukung iklan di Roku, seperti Tubi, akan menawarkan tayangan ulang pertandingan sesuai permintaan yang lengkap, paket cuplikan singkat, dan acara analisis selama turnamen berlangsung.

Apakah Anda dapat menggunakan aplikasi sosial di Roku untuk konten Piala Dunia?

Meskipun Anda tidak akan menemukan siaran langsung pertandingan berdurasi penuh 90 menit di platform media sosial, baik YouTube maupun TikTok memiliki aplikasi resmi yang tersedia di Roku Channel Store. Mengunduh platform-platform ini ke perangkat Roku Anda memungkinkan Anda menikmati komponen digital utama turnamen ini di televisi Anda. Hal ini memberikan cara mudah untuk menonton rangkuman pertandingan resmi FIFA, cuplikan gol instan, analisis studio yang dipandu oleh kreator, serta cuplikan di balik layar tim segera setelah peluit akhir dibunyikan.

