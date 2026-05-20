Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 dengan Apple TV

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, dan Apple TV menawarkan salah satu platform terbaik dan berperforma tinggi untuk menyaksikan setiap menit aksi pertandingan. Baik Anda menggunakan Apple TV 4Katau Apple TV HD versi lama, Anda dapat mengakses siaran televisi tradisional dan jaringan streaming olahraga khusus secara langsung melalui tvOS App Store. Menyiapkan perangkat Anda sebelum kick-off akan memastikan pengalaman menonton yang lancar dan dengan frame rate tinggi di layar lebar.

Di sini, GOAL menjabarkan cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 di Apple TV, termasuk aplikasi streaming terbaik, penyiar, opsi berlangganan, dan tips pengaturan agar Anda tidak melewatkan satu momen pun dari pertandingan pembuka hingga final.

Aplikasi apa saja yang menyiarkan Piala Dunia FIFA 2026 di Apple TV?

Tergantung pada wilayah Anda, Anda dapat mengunduh aplikasi siaran resmi langsung ke layar beranda tvOS Anda.

Bagi pemirsa di Amerika Serikat, seluruh 104 pertandingan akan disiarkan melalui jaringan FOX Sports, artinya Anda dapat menonton siaran berbahasa Inggris melalui layanan TV langsung dengan aplikasi tvOS khusus seperti Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, atau YouTube TV. Untuk siaran berbahasa Spanyol di AS, aplikasi Peacock akan menyiarkan pertandingan secara langsung.

Pemirsa di Inggris Raya dapat mengakses siaran yang dibagi antara BBC dan ITV dengan mengunduh aplikasi BBC iPlayer dan ITVX. Di Kanada, TSN dan RDS memegang hak media digital, yang mengharuskan penggunaan aplikasi Apple TV masing-masing untuk akses langsung, sedangkan penggemar di Australia dapat menonton setiap pertandingan secara langsung di aplikasi SBS On Demand.

Negara mana saja yang mendukung Apple TV?

Negara / Wilayah Ketersediaan App Store di tvOS Aplikasi Piala Dunia Populer di Apple TV Australia Dukungan penuh SBS On Demand Brasil Dukungan penuh GloboPlay, CazéTV Kanada Dukungan penuh TSN, RDS Prancis Dukungan penuh TF1+, beIN Sports Jerman Dukungan penuh MagentaTV, DAZN Jepang Dukungan penuh DAZN, aplikasi penyiar lokal Meksiko Dukungan penuh TelevisaUnivision, Vix Selandia Baru Dukungan penuh Sky Sport Now Selandia Baru Dukungan penuh YouTube, FIFA+, aplikasi streaming tertentu Inggris Dukungan penuh BBC iPlayer, ITVX Amerika Serikat Dukungan penuh FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Cara menginstal aplikasi streaming Piala Dunia di Apple TV

Pengaturan perangkat Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit dan hanya memerlukan beberapa klik menggunakan Siri Remote.

Buka App Store: Dari layar beranda utama Apple TV, navigasikan ke ikon App Store berwarna biru dan klik bagian tengah click pad untuk membukanya.

Cari saluran Anda: Geser ke atas ke menu atas dan pilih ikon Cari (kaca pembesar). Anda dapat menggunakan keyboard di layar, atau cukup tekan dan tahan tombol Siri/Mikrofon di sisi remote Anda untuk mengucapkan nama aplikasi, seperti Fubo, Peacock, BBC iPlayer, atau SBS On Demand.

Unduh dan instal: Pilih aplikasi dari hasil pencarian dan klik tombol Dapatkan (atau ikon Awan jika Anda telah mengunduhnya sebelumnya di iPhone atau iPad). Jika diminta, konfirmasikan unduhan dengan mengklik dua kali tombol samping pada iPhone Anda atau memasukkan kata sandi Akun Apple Anda.

Buka dan masuk: Setelah terinstal, klik Buka langsung dari toko aplikasi, atau cari ikon aplikasi yang sekarang telah ditambahkan ke tata letak layar beranda Anda. Buka aplikasi tersebut dan masuk dengan kredensial aktif Anda atau tautkan penyedia TV Anda untuk mulai streaming.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Apple TV?

Tersedia beberapa pilihan gratis di platform Apple TV yang sepenuhnya bergantung pada lokasi geografis Anda. Berbeda dengan beberapa perangkat streaming murah, unit Apple TV tidak dilengkapi dengan tuner koaksial bawaan untuk antena, namun pengguna layanan streaming digital di Inggris dapat memanfaatkan BBC iPlayer dan ITVX secara gratis, sementara pemirsa di Australia memiliki akses tanpa batasan ke SBS On Demand.

Selain itu, AplikasiApple TV menampilkan pelacakan olahraga yang terintegrasi secara mendalam bersama dengan ekosistem Apple Sports gratis. Fitur ini secara otomatis mengumpulkan umpan olahraga aktif yang tersedia di wilayah Anda, membuat braket turnamen khusus, formasi susunan pemain visual, dan tautan navigasi langsung ke platform streaming gratis yang didukung iklan, seperti Tubi, yang akan menawarkan tayangan ulang pertandingan sesuai permintaan yang luas dan paket sorotan ringkas.

Apakah Anda dapat menggunakan aplikasi sosial di Apple TV untuk konten Piala Dunia?

Meskipun Anda tidak akan menemukan siaran langsung pertandingan berdurasi penuh 90 menit di platform media sosial, YouTube menawarkan aplikasi berkinerja tinggi yang sepenuhnya dioptimalkan untuk TV dan tersedia di App Store tvOS. Meskipun TikTok tidak menawarkan aplikasi Apple TV yang berdiri sendiri, pengguna Apple memiliki keunggulan tersendiri: Anda dapat dengan mulus menggunakan AirPlay dari iPhone, iPad, atau Mac Anda untuk menayangkan rangkuman pertandingan resmi FIFA, sorotan gol instan, analisis studio yang dipandu kreator, dan cuplikan di balik layar tim langsung ke layar lebar segera setelah peluit akhir dibunyikan.

