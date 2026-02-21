Cara menonton pertandingan Wrexham vs Ipswich di Championship hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Wrexham vs Ipswich dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Wrexham vs Ipswich

Championship - Championship SToK Cae Ras

Pertandingan hari ini antara Wrexham dan Ipswich akan dimulai pada 21 Februari 2026, pukul 15:00.

Prakiraan Pertandingan

Pertandingan penuh dendam akan berlangsung di Racecourse Ground pada Sabtu ini saat Wrexham menjamu Ipswich Town dalam laga EFL Championship. Hanya delapan hari setelah Red Dragons mencetak kejutan besar di FA Cup melawan Tractor Boys, kedua tim kembali bertemu dengan implikasi promosi yang besar dipertaruhkan.

Ini adalah pertarungan antara dua proyek paling ambisius di EFL. Wrexham, yang saat ini berada di peringkat ke-7 dan memburu promosi keempat berturut-turut yang bersejarah, sangat ingin memulihkan performa kandangnya. Meskipun mereka tampil heroik di Piala FA, mereka kesulitan di Racecourse belakangan ini, hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan kandang terakhir di liga.

Ipswich Town, di sisi lain, berada di tengah persaingan promosi otomatis di peringkat ke-4. Tim asuhan Kieran McKenna akan berjuang habis-habisan setelah kekalahan 1-0 di Piala FA pada Jumat lalu. Dengan serangan terbaik kedua di divisi (51 gol), mereka memiliki daya gedor untuk membalas, tetapi mereka belum berhasil mencetak gol melawan Wrexham dalam dua upaya musim ini.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

WRE Last 2 matches IPS 1 Menang 1 Seri 0 Menang Wrexham 1 - 0 Ipswich Town

Ipswich Town 0 - 0 Wrexham 1 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 0/2

Klasemen

