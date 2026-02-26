Cara menonton pertandingan Vancouver Whitecaps vs CS Cartagines di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Vancouver Whitecaps vs CS Cartagines dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Vancouver Whitecaps vs CS Cartagines

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BC Place

Pertandingan hari ini antara Vancouver Whitecaps dan CS Cartagines akan dimulai pada 26 Feb 2026, 02:00.

Ringkasan Pertandingan

Vancouver Whitecaps kembali ke BC Place untuk leg kedua yang krusial di babak pertama Concacaf Champions Cup 2026. Setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan namun solid secara pertahanan di Costa Rica, 'Caps kini harus menemukan kembali ketajaman serangan mereka untuk memastikan tempat di babak 16 besar melawan Seattle Sounders.

'Caps datang dari musim 2025 yang sukses, di mana mereka mencapai final MLS Cup dan kompetisi ini. Setelah kemenangan 1-0 yang solid atas Real Salt Lake dalam laga kandang MLS pertama mereka akhir pekan lalu—berkat gol dari pemain baru Aziel Jackson—mereka kini memiliki momentum di pihak mereka.

Tim Kosta Rika membuktikan bahwa mereka adalah ahli dalam filosofi "bend but don't break". Mereka berhasil menetralisir serangan Vancouver di Cartago tanpa membiarkan satu pun tembakan tepat sasaran. Mereka saat ini berada di peringkat 2 di Primera División Kosta Rika dan akan mencari momen klinis dalam serangan balik untuk mengejutkan penonton di BC Place.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Vancouver Whitecaps vs CS Cartagines Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Soerensen Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer A. Villatoro

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

VAN Last 1 matches CSC 0 Menang 1 Seri 0 Menang CS Cartagines 0 - 0 Vancouver Whitecaps 0 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Peringkat

