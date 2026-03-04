Timnas Wanita AS (USWNT) dan Kanada sama-sama mengumpulkan tiga poin menjelang pertandingan mereka di SheBelieves Cup.
Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan USWNT vs Kanada, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|USA
|Peacock
|Kanada
|Fubo Canada
Cara menonton pertandingan USWNT vs Kanada dengan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Waktu kick-off USA vs Kanada
Pertandingan USWNT vs Kanada akan dimulai pada 4 Mar 2026 pukul 18:45 EST.
Ringkasan pertandingan
Kanada berada dalam kondisi percaya diri setelah mengalahkan Kolombia 4-1, dengan gol dari Vanessa Gilles, Sydney Collins, Nichelle Prince, dan tendangan bebas spektakuler Janine Sonis.
AS memulai dengan kemenangan 2-0 atas Argentina. Kapten Lindsey Heaps kini telah mencetak gol untuk USWNT dalam 12 tahun kalender berturut-turut, sementara Jaedyn Shaw juga mencetak gol.
Getty Images
Statistik kunci & berita cedera
Kanada akan kehilangan pemain senior yang cedera, Kadeisha Buchanan dan Jayde Riviere. Jade Rose dan Vanessa Gilles akan menggantikan mereka, dan mereka memiliki tugas berat menghadapi serangan timnas AS yang terdiri dari Trinity Rodman, Alyssa Thompson, dan Jaedyn Shaw.
Getty Images
Berita tim & susunan pemain
Performa
Rekor Head-to-Head
Klasemen
Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton USA vs Canada hari ini
NordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.
Cara menonton di Layar Besar
Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:
- Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.