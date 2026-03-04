Timnas Wanita AS (USWNT) dan Kanada sama-sama mengumpulkan tiga poin menjelang pertandingan mereka di SheBelieves Cup.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan USWNT vs Kanada, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton pertandingan USWNT vs Kanada dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off USA vs Kanada

Pertandingan USWNT vs Kanada akan dimulai pada 4 Mar 2026 pukul 18:45 EST.

Ringkasan pertandingan

Kanada berada dalam kondisi percaya diri setelah mengalahkan Kolombia 4-1, dengan gol dari Vanessa Gilles, Sydney Collins, Nichelle Prince, dan tendangan bebas spektakuler Janine Sonis.

AS memulai dengan kemenangan 2-0 atas Argentina. Kapten Lindsey Heaps kini telah mencetak gol untuk USWNT dalam 12 tahun kalender berturut-turut, sementara Jaedyn Shaw juga mencetak gol.

Statistik kunci & berita cedera

Kanada akan kehilangan pemain senior yang cedera, Kadeisha Buchanan dan Jayde Riviere. Jade Rose dan Vanessa Gilles akan menggantikan mereka, dan mereka memiliki tugas berat menghadapi serangan timnas AS yang terdiri dari Trinity Rodman, Alyssa Thompson, dan Jaedyn Shaw.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain USA vs Canada Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer E. Hayes Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer C. Stoney

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton USA vs Canada hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: