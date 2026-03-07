Timnas Wanita AS (USWNT) berada di ambang meraih trofi lagi saat mereka berhadapan dengan Kolombia di turnamen SheBelieves Cup.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan USWNT vs Kolombia, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton USA vs Kolombia dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off USA vs Kolombia

Pertandingan USWNT vs Kolombia akan dimulai pada 7 Maret 2026 pukul 15:30 EST.

Ringkasan pertandingan

Setelah meraih kemenangan 1-0 yang sengit atas Kanada, tim AS berada di puncak klasemen dan hampir memastikan gelar juara turnamen kedelapan mereka. Tim AS hanya perlu menghindari kekalahan di sini untuk memastikan gelar tersebut.

Sementara itu, Kolombia harus menang dengan selisih yang signifikan dan berharap Argentina mengejutkan Kanada untuk memiliki peluang matematis memenangkan trofi.

USWNT fokus pada pemain muda, tetapi pengalaman tetap kunci

Di bawah pelatih kepala Emma Hayes, USWNT telah mengandalkan gerakan pemuda. Pada 2026, 64% gol dan assist tim berasal dari pemain di bawah usia 25 tahun. Di ujung lain spektrum, Lindsey Heaps kini memiliki 171 caps untuk USWNT. Gelandang Lyon ini mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan pembuka turnamen.

Waspadai kehebatan Caicedo

Sebagai salah satu nama terbesar dalam skuad Kolombia, penyerang Real Madrid berusia 21 tahun, Linda Caicedo, mencetak gol penentu yang menakjubkan melawan Argentina, melaju melalui barisan pertahanan lawan dan kemudian dengan tenang menyelesaikan peluang.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton pertandingan USA vs Colombia hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

