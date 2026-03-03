Tim-tim raksasa Portugal, Sporting dan Porto, akan bertanding di leg pertama semifinal Taca de Portugal, masing-masing membawa performa kemenangan dan keyakinan untuk menyulut kembali rivalitas panas O Clássico.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Sporting CP vs FC Porto, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Sporting CP vs FC Porto

Sporting vs Porto akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 14:45 EST dan 20:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Sporting memasuki pertandingan ini dalam performa yang luar biasa. Sejak hasil imbang 1-1 melawan Porto pada Februari, mereka telah meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan telak 3-0 atas Estoril di mana Luis Suárez mencetak dua gol dan Bragança menambah gol ketiga. Tim asal Lisbon ini tak terkalahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi (sembilan kemenangan, satu imbang) dan memiliki 14 kemenangan beruntun di kandang. Perjalanan mereka di ajang piala tidaklah mudah, dengan tiga pertandingan berakhir imbang dan harus dilanjutkan ke babak tambahan, namun produktivitas Suárez dalam mencetak gol—17 gol dalam 15 pertandingan terakhirnya—membuat mereka tetap menjadi ancaman konstan.

Getty Images

Di sisi lain, Porto datang dengan momentum sendiri. Setelah imbang melawan Sporting, mereka meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 3-1 atas Arouca di mana Willian José mencetak penalti di menit tambahan dan Terem Moffi mencetak gol pertamanya untuk klub. Berada empat poin di puncak klasemen, The Dragons mengejar gelar ganda domestik untuk pertama kalinya sejak musim 2021/22. Perjalanan mereka di Piala juga lebih lancar, mengalahkan Celoricense, Sintrense, Famalicão, dan mengalahkan Benfica 1-0.

Statistik kunci & kabar cedera

Sporting kembali akan kehilangan beberapa pemain kunci. Bek tengah Zeno Debast dan winger Geovany Quenda yang akan bergabung dengan Chelsea masih absen karena cedera ligamen dan kaki. Giorgi Kochorashvili kemungkinan akan absen untuk pertandingan kelima, sementara Fotis Ioannidis dan Ricardo Mangas absen dari skuad terakhir dan masih diragukan untuk pertandingan Selasa.

Getty Images

Porto juga harus menghadapi masalah cedera. Penyerang Samu Aghehowa dan Luuk de Jong absen sepanjang musim karena masalah lutut, sementara pemain bertahan yang absen termasuk Nehuen Perez (Achilles) dan Martim Fernandes (tumit). Pemain senior Thiago Silva diperkirakan akan absen dalam pertandingan ketiga berturut-turut karena rasa tidak nyaman yang berkelanjutan.

Getty Images

Meskipun menghadapi kendala ini, rekor tandang Porto tetap kuat, dengan 13 kemenangan dari 17 pertandingan, namun serangan mereka melambat, hanya mencetak satu gol dalam masing-masing dari lima pertandingan tandang terakhir. Meskipun demikian, tim asuhan Francesco Farioli tetap mengandalkan stabilitas pertahanan, dengan tiga clean sheet dalam periode tersebut menyoroti ketahanan mereka.

Berita tim & skuad

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

