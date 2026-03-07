Argentina akan menghadapi Kanada dalam pertandingan terakhir mereka, dengan tujuan untuk menghindari berakhirnya mini-turnamen tanpa poin.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Kanada vs Argentina, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Kanada vs Argentina dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Kanada vs Argentina

Kanada vs Argentina akan dimulai pada 7 Mar pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kanada memulai dengan kuat dengan kemenangan 4-1 atas Kolombia, tetapi hanya beberapa hari kemudian mereka kalah tipis 1-0 dari Amerika Serikat dalam pertandingan yang ketat pada 4 Maret. Argentina, di sisi lain, masih mencari gol pertama mereka di turnamen ini setelah dua kekalahan berturut-turut dari USWNT dan Kolombia.

Getty Images

Secara historis, Kanada selalu unggul dalam pertandingan ini, meskipun Argentina berhasil mengejutkan semua orang tahun lalu dengan meraih kemenangan 1–0 dalam salah satu pertandingan persahabatan mereka pada tahun 2025.

Mengapa Viens patut diperhatikan

Evelyne Viens telah bertransformasi dari seorang "super-sub" yang andal menjadi titik fokus baru tim nasional Kanada pasca era Christine Sinclair. Saat ini dalam performa prima bersama AS Roma, Viens membawa kombinasi gerakan cerdas, kesadaran ruang, dan penyelesaian dua kaki ke dalam tim, sekaligus menjadi jembatan antara pengalaman veteran dan generasi berikutnya.

Getty Images

Cometti: Tumpuan pertahanan Argentina

Aldana Cometti adalah jantung pertahanan Argentina yang tak tergantikan dan mungkin pemain paling krusial dalam pertandingan mendatang. Sebagai kapten dan pemain berpengalaman dengan lebih dari 100 caps internasional, Cometti memberikan organisasi taktis dan kepemimpinan yang tangguh untuk menahan serangan bertekanan tinggi Kanada. Pentingnya dia baru-baru ini ditekankan ketika tim NWSL Bay FC merekrutnya hanya beberapa saat sebelum turnamen dimulai, mengutip kemampuannya yang elite dalam tekel dan intersepsi. Dalam pertandingan ini, dia akan bertugas menetralkan penyerang Kanada yang sedang dalam performa terbaik, khususnya Viens.

Getty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Canada vs Argentina Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer C. Stoney Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer G. Portanova

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Kanada vs Argentina hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: