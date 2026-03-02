Real Madrid bertekad untuk kembali ke jalur perburuan gelar saat mereka menghadapi Getafe, tim yang biasanya mereka kalahkan dalam pertemuan di LaLiga.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Getafe, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Real Madrid vs Getafe dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Real Madrid vs Getafe secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Real Madrid vs Getafe

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Getafe akan dimulai pada 2 Maret 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kekalahan 2-1 Real Madrid dari Osasuna akhir pekan lalu merusak ambisi mereka untuk meraih gelar LaLiga, tetapi mereka bangkit dengan baik untuk mengalahkan Benfica dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Manchester City. Los Blancos kini tertinggal satu poin dari pemimpin klasemen dan rival abadi mereka, Barcelona. Di Bernabeu, mereka telah memenangkan tujuh pertandingan kompetitif terakhir mereka, mencetak 23 gol dalam periode tersebut.

Rentetan empat pertandingan tanpa kekalahan Getafe di LaLiga dihentikan oleh Sevilla pada pertandingan terakhir, tetapi performa mereka di kandang lawan tetap solid, tak terkalahkan dalam tiga pertandingan liga tandang. Mereka harus tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari tetangga dekat mereka.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Kylian Mbappé absen dalam kemenangan Madrid atas Benfica karena masalah lutut, sementara bek Raúl Asencio dilarikan keluar lapangan dengan tandu. Kapten Getafe, Djené, sedang menjalani hukuman skorsing, sedangkan Abdel Aqbar mengalami cedera selama kekalahan melawan Sevilla.

Getty Images

Arda Güler mencatatkan penampilan ke-100nya bersama Madrid melawan Benfica dan telah memberikan tujuh assist di liga musim ini.

Real Madrid telah memenangkan 18 dari 20 pertandingan liga terakhir mereka di Bernabeu.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Real Madrid vs Getafe hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: