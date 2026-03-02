Goal.com
LaLiga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoGetafe
Cara menonton pertandingan Real Madrid vs Getafe di LaLiga hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan LaLiga antara Real Madrid dan Getafe, serta waktu kick-off dan berita tim.

Real Madrid bertekad untuk kembali ke jalur perburuan gelar saat mereka menghadapi Getafe, tim yang biasanya mereka kalahkan dalam pertemuan di LaLiga.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Getafe, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Real Madrid vs Getafe dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Real Madrid vs Getafe secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Tonton pertandingan Real Madrid vs Getafe secara langsung di FuboStart dengan uji coba gratis

Waktu kick-off Real Madrid vs Getafe

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Getafe akan dimulai pada 2 Maret 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kekalahan 2-1 Real Madrid dari Osasuna akhir pekan lalu merusak ambisi mereka untuk meraih gelar LaLiga, tetapi mereka bangkit dengan baik untuk mengalahkan Benfica dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Manchester City. Los Blancos kini tertinggal satu poin dari pemimpin klasemen dan rival abadi mereka, Barcelona. Di Bernabeu, mereka telah memenangkan tujuh pertandingan kompetitif terakhir mereka, mencetak 23 gol dalam periode tersebut.

Rentetan empat pertandingan tanpa kekalahan Getafe di LaLiga dihentikan oleh Sevilla pada pertandingan terakhir, tetapi performa mereka di kandang lawan tetap solid, tak terkalahkan dalam tiga pertandingan liga tandang. Mereka harus tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari tetangga dekat mereka. 

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Statistik kunci & berita cedera

Kylian Mbappé absen dalam kemenangan Madrid atas Benfica karena masalah lutut, sementara bek Raúl Asencio dilarikan keluar lapangan dengan tandu. Kapten Getafe, Djené, sedang menjalani hukuman skorsing, sedangkan Abdel Aqbar mengalami cedera selama kekalahan melawan Sevilla.

Arda GulerGetty Images

Arda Güler mencatatkan penampilan ke-100nya bersama Madrid melawan Benfica dan telah memberikan tujuh assist di liga musim ini. 

Real Madrid telah memenangkan 18 dari 20 pertandingan liga terakhir mereka di Bernabeu. 

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Getafe

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formasi

5-3-2

Home team crestGET
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
18
A. Carreras
4
D. Alaba
12
T. Alexander-Arnold
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
16
G. Garcia
7
Vinicius Junior
13
D. Soria
24
Z. Romero
22
D. Duarte
16
D. Rico
17
Kiko
21
J. Iglesias
6
M. Martin
5
L. Milla
8
M. Arambarri
10
M. Satriano
19
L. Vazquez

5-3-2

GETAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Bordalas

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

GET
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

RMA

Last 5 matches

GET

5

Menang

0

Seri

0

Menang

8

Gol tercipta

1
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Real Madrid vs Getafe hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

