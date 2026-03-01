Cara menonton pertandingan Rangers vs Celtic di Premiership hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Rangers vs Celtic dalam bahasa Inggris, di mana kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Rangers vs Celtic

Premiership - Premiership Ibrox Stadium

Pertandingan hari ini antara Rangers dan Celtic akan dimulai pada 1 Mar 2026, 12:00.

Prakiraan Pertandingan

Taruhan tidak bisa lebih tinggi untuk derby Old Firm ketiga musim ini. Dalam musim yang menyaksikan persaingan gelar tiga tim yang langka, Rangers dan Celtic akan bertanding di Ibrox pada Minggu ini, dengan kedua tim tertinggal jauh di belakang Hearts yang mendominasi di puncak klasemen.

Pertandingan ini merupakan pertandingan pertama dari dua pertandingan berturut-turut, karena dua raksasa Glasgow akan bertanding lagi di perempat final Piala Skotlandia hanya tujuh hari kemudian.

Sejak mengambil alih, Danny Röhl telah mengubah Rangers menjadi tim yang bermain dengan intensitas tinggi dan agresif. Saat ini mereka berada di peringkat kedua (56 poin), empat poin di belakang pemuncak klasemen Hearts. Meskipun mereka mengalahkan Celtic 3-1 di Parkhead pada Januari lalu, mereka memasuki pertandingan ini setelah hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Livingston yang berada di dasar klasemen. Röhl akan menuntut kembalinya standar klinis yang mereka tunjukkan dalam kemenangan 4-2 atas Hearts baru-baru ini untuk memastikan mereka tidak kehilangan posisi dalam persaingan gelar.

Pelatih interim Martin O'Neill sedang menghadapi periode yang sulit. Celtic berada di peringkat ketiga (54 poin) dengan satu pertandingan tersisa, tetapi mereka baru saja melewati minggu yang berat. Setelah kekalahan 2-1 di kandang melawan Hibernian akhir pekan lalu, mereka bertandang ke Jerman tengah pekan ini untuk laga Liga Europa melawan Stuttgart. Meskipun menang 1-0 di leg kedua, mereka tersingkir dari kompetisi. O'Neill kini harus memotivasi skuad yang terlihat kelelahan secara fisik dan kekurangan kedalaman pertahanan.

