Tottenham Hotspur sangat membutuhkan kemenangan melawan Newcastle United yang sedang terpuruk untuk menghindari terjebak dalam pertarungan degradasi yang serius.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Tottenham vs Newcastle United dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Tottenham vs Newcastle United

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham dan Newcastle United akan bertanding pada 10 Februari 2026 pukul 19:30 GMT dan 14:30 EST.

Ringkasan Pertandingan

Perjuangan Tottenham Hotspur di Premier League terus berlanjut dengan kekalahan di kandang Manchester United, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi tujuh pertandingan di kasta tertinggi. Berada di peringkat ke-15 dengan 29 poin, hanya enam poin di atas zona degradasi, kemenangan atas Newcastle United akan memberikan ruang bernapas yang krusial dan menjauhkan mereka lebih jauh dari zona degradasi.

Sementara itu, kesulitan Newcastle United di Premier League semakin dalam dengan rentetan tanpa kemenangan yang kini mencapai empat pertandingan, termasuk tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan kandang melawan Brentford, dan satu hasil imbang. The Magpies berada di peringkat ke-12 dengan 33 poin, dan kemenangan di Tottenham akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk ambisi mereka yang semakin memudar untuk masuk ke enam besar.

Cedera, statistik kunci

Tottenham Hotspur menghadapi krisis cedera yang parah dengan pemain kunci seperti James Maddison, Destiny Udogie, Pedro Porro, Richarlison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Kevin Danso, dan Mohammed Kudus semua absen.

Selain itu, kapten Spurs, Cristian Romero, diskors untuk empat pertandingan setelah kartu merah yang diterimanya melawan Manchester United.

Newcastle United, di sisi lain, juga menghadapi daftar cedera yang signifikan, dengan pemain kunci seperti Anthony Gordon, Joelinton, Tino Livramento, Fabian Schär, dan Emil Krafth semua absen.

Lewis Miley masih diragukan, tetapi tidak ada masalah skorsing untuk The Magpies.

Newcastle sedang menikmati rekor yang kuat dalam beberapa pertandingan terakhir melawan Tottenham di Premier League, dengan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir mereka, meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang. The Magpies telah mendominasi pertandingan ini dalam beberapa waktu terakhir, meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan penting, termasuk kemenangan 2-1 di kandang lawan pada awal musim ini.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

