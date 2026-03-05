Pertandingan Tottenham vs Crystal Palace dipastikan akan menjadi derby London yang tegang, dengan kedua klub berada di bawah tekanan besar untuk meraih hasil positif.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Tottenham vs Crystal Palace, karena kami menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Tottenham vs Crystal Palace dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Spurs vs Palace secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Tottenham vs Crystal Palace

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Crystal Palace akan dimulai pada 5 Mar 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Prakiraan pertandingan

Para penggemar Spurs terus cemas menghadapi ancaman degradasi dari Premier League. Meskipun mereka masih berada empat poin di atas zona degradasi, performa dan hasil pertandingan mereka menjadi sumber kekhawatiran. Mereka telah kalah dalam empat pertandingan Premier League berturut-turut dan tanpa kemenangan dalam 10 pertandingan, serta menjadi satu-satunya tim kasta atas yang belum meraih kemenangan pada 2026. Ironisnya, kemenangan terakhir mereka datang melawan Crystal Palace pada 28 Desember. Mereka tidak bisa menanggung kekalahan ketiga berturut-turut dalam Derby London.

Palace awalnya berada di jalur untuk hasil positif melawan Man United pada akhir pekan setelah gol pembuka Maxence Lacroix. Namun, situasi memburuk ketika bek Prancis itu diusir dari lapangan sebelum menit ke-60, dan United akhirnya menang 2-1 di Old Trafford. Palace hanya meraih dua kemenangan dari 12 pertandingan terakhir mereka di liga.

Statistik penting & kabar cedera

Daftar pemain absen Tottenham masih panjang. James Maddison, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Destiny Udogie, dan Dejan Kulusevski semua mengalami cedera, sementara Cristian Romero menjalani pertandingan terakhir hukuman larangan bermain.

Maxence Lacroix diskors untuk tim tamu setelah kartu merah yang diterimanya melawan Man United. The Eagles masih tanpa trio pemain cedera Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta, dan Jefferson Lerma.

Palace hanya kalah satu kali dari sembilan laga tandang derby London terakhir mereka di Premier League (5 menang, 3 imbang).

Berita tim & skuad

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Tottenham vs Crystal Palace hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: