Cara menonton pertandingan Premier League Sunderland vs Liverpool hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai.

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Sunderland dan Liverpool, serta waktu kick-off dan berita tim.

Juara bertahan Liverpool tengah berjuang keras untuk lolos ke zona Liga Champions musim ini. Pertandingan berikutnya adalah lawatan ke Stadion of Light milik Sunderland.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Sunderland vs Liverpool, di mana GOAL memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatUNIVERSO
UKTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Sunderland vs Liverpool

Sunderland vs Liverpool akan dimulai pada 11 Feb 2026 pukul 15:15 EST dan 20:15 GMT.

Ringkasan pertandingan

Liverpool masih kesal setelah kekalahan dramatis dari Manchester City dalam pertandingan terakhir. Mereka berpikir bahwa tendangan bebas spektakuler Dominik Szoboszlai akan membawa mereka menuju kemenangan di Anfield, tetapi gol-gol telat dari Bernardo Silva dan Erling Haaland membuat The Reds terpuruk ke posisi keenam di liga, meskipun mereka masih memiliki satu pertandingan tersisa dan bisa mendekati tiga poin dari empat besar dengan kemenangan di sini.

Mereka akan menghadapi ujian berat di kandang Sunderland, yang secara mengejutkan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kandang di Premier League musim ini. The Black Cats telah mengumpulkan 26 poin di kandang musim ini, menjadikannya tim keempat terbaik di divisi tersebut dalam hal tersebut.

Berita cedera, skorsing, statistik kunci

Sunderland tanpa kapten Granit Xhaka dan winger Bertrand Traore.

Sunderland belum pernah menang dalam 11 pertemuan dengan Liverpool.

Dominik Szoboszlai diskors untuk tim tamu setelah kartu merah yang diterimanya melawan City. Conor Bradley, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, dan Stefan Bajcetic semua absen dalam jangka panjang.

Liverpool telah kebobolan empat gol penentu di menit ke-90 musim ini, terbanyak bersama dalam satu musim EPL.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sunderland vs Liverpool

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Sunderland vs Liverpool hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

