Juara bertahan Liverpool tengah berjuang keras untuk lolos ke zona Liga Champions musim ini. Pertandingan berikutnya adalah lawatan ke Stadion of Light milik Sunderland.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Sunderland vs Liverpool, di mana GOAL memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Sunderland vs Liverpool

Premier League - Premier League Stadium of Light

Sunderland vs Liverpool akan dimulai pada 11 Feb 2026 pukul 15:15 EST dan 20:15 GMT.

Ringkasan pertandingan

Liverpool masih kesal setelah kekalahan dramatis dari Manchester City dalam pertandingan terakhir. Mereka berpikir bahwa tendangan bebas spektakuler Dominik Szoboszlai akan membawa mereka menuju kemenangan di Anfield, tetapi gol-gol telat dari Bernardo Silva dan Erling Haaland membuat The Reds terpuruk ke posisi keenam di liga, meskipun mereka masih memiliki satu pertandingan tersisa dan bisa mendekati tiga poin dari empat besar dengan kemenangan di sini.

Getty Images

Mereka akan menghadapi ujian berat di kandang Sunderland, yang secara mengejutkan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kandang di Premier League musim ini. The Black Cats telah mengumpulkan 26 poin di kandang musim ini, menjadikannya tim keempat terbaik di divisi tersebut dalam hal tersebut.

Getty Images

Berita cedera, skorsing, statistik kunci

Sunderland tanpa kapten Granit Xhaka dan winger Bertrand Traore.

Sunderland belum pernah menang dalam 11 pertemuan dengan Liverpool.

Dominik Szoboszlai diskors untuk tim tamu setelah kartu merah yang diterimanya melawan City. Conor Bradley, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, dan Stefan Bajcetic semua absen dalam jangka panjang.

Liverpool telah kebobolan empat gol penentu di menit ke-90 musim ini, terbanyak bersama dalam satu musim EPL.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

