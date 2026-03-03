Leeds dan Sunderland keduanya tampil mengesankan dalam kembalinya mereka ke Premier League dan diharapkan akan menyuguhkan pertandingan yang menarik di Elland Road.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Leeds vs Sunderland, karena kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Waktu kick-off Leeds vs Sunderland

Premier League - Premier League Elland Road

Leeds vs Sunderland akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Leeds berhasil meraih poin dari Chelsea dan Aston Villa dalam beberapa pekan terakhir dan hampir saja melakukan hal yang sama melawan Manchester City, salah satu kandidat juara Premier League. Manajer Daniel Farke mendapat kartu merah karena protesnya terhadap dugaan penundaan waktu oleh tim Citizens. Kekalahan 1-0 ini mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa kekalahan, namun mereka masih memiliki selisih enam poin di atas zona degradasi.

Sunderland mencatatkan hasil imbang 1-1 dengan Bournemouth pada akhir pekan lalu, mengakhiri tiga kekalahan beruntun, tetapi The Black Cats tetap lebih dekat dengan empat besar daripada zona degradasi.

Statistik kunci & berita cedera

Noah Okafor adalah satu-satunya pemain Leeds yang mengalami cedera. Sunderland tidak diperkuat Dennis Cirkin, Reinildo Mandava, Romaine Mundle, Brian Brobbey, Nordi Mukiele, dan Jocelin Ta Bi.

Kekalahan Leeds dari Man City pada Sabtu lalu hanya menjadi kekalahan ketiga mereka dari 16 pertandingan di semua kompetisi sejak awal Desember.

Sunderland gagal memenangkan salah satu dari sembilan pertandingan tandang Premier League terakhir mereka, dengan lima kekalahan dan empat hasil imbang sejak kemenangan di Stamford Bridge pada Oktober.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

