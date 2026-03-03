Goal.com
Premier League
team-logoLeeds United
Elland Road
team-logoSunderland
Cara menonton pertandingan Premier League Leeds vs Sunderland hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Leeds dan Sunderland, serta waktu kick-off dan berita tim.

Leeds dan Sunderland keduanya tampil mengesankan dalam kembalinya mereka ke Premier League dan diharapkan akan menyuguhkan pertandingan yang menarik di Elland Road.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Leeds vs Sunderland, karena kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Leeds vs Sunderland dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Leeds vs Sunderland

Elland Road

Leeds vs Sunderland akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Leeds berhasil meraih poin dari Chelsea dan Aston Villa dalam beberapa pekan terakhir dan hampir saja melakukan hal yang sama melawan Manchester City, salah satu kandidat juara Premier League. Manajer Daniel Farke mendapat kartu merah karena protesnya terhadap dugaan penundaan waktu oleh tim Citizens. Kekalahan 1-0 ini mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa kekalahan, namun mereka masih memiliki selisih enam poin di atas zona degradasi. 

Sunderland mencatatkan hasil imbang 1-1 dengan Bournemouth pada akhir pekan lalu, mengakhiri tiga kekalahan beruntun, tetapi The Black Cats tetap lebih dekat dengan empat besar daripada zona degradasi. 

Statistik kunci & berita cedera

Noah Okafor adalah satu-satunya pemain Leeds yang mengalami cedera. Sunderland tidak diperkuat Dennis Cirkin, Reinildo Mandava, Romaine Mundle, Brian Brobbey, Nordi Mukiele, dan Jocelin Ta Bi.

Kekalahan Leeds dari Man City pada Sabtu lalu hanya menjadi kekalahan ketiga mereka dari 16 pertandingan di semua kompetisi sejak awal Desember. 

Sunderland gagal memenangkan salah satu dari sembilan pertandingan tandang Premier League terakhir mereka, dengan lima kekalahan dan empat hasil imbang sejak kemenangan di Stamford Bridge pada Oktober.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Leeds United vs Sunderland

5-4-1

Formasi

4-2-3-1

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Riemer

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Le Bris

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Leeds vs Sunderland hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0