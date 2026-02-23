Kebangkitan Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick sedang dalam puncaknya. The Red Devils berada di posisi terdepan untuk finis di zona Liga Champions menjelang lawatan mereka ke Everton pada Senin mendatang.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Everton vs Manchester United dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Everton vs Man United secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Everton vs Manchester United

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Everton vs Manchester United akan dimulai pada 23 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Everton masih dalam perburuan posisi enam besar, namun kekalahan dari Bournemouth pada pertandingan terakhir merusak harapan mereka dalam hal itu. Rival Merseyside, Liverpool, saat ini menempati posisi keenam, lima poin di atas The Toffees, dengan kekalahan dari The Cherries mengakhiri rekor tak terkalahkan dalam lima pertandingan. Namun, yang mengkhawatirkan, tiga kekalahan terakhir tim David Moyes semuanya terjadi di kandang baru mereka, Hill Dickinson Stadium.

Getty Images

Hasil imbang United melawan West Ham pada laga terakhir menghentikan rekor empat kemenangan beruntun. Tim asuhan Carrick hanya memenangkan satu dari lima laga tandang terakhir di EPL, dengan tiga hasil imbang dalam periode tersebut. Bruno Fernandes bisa menjadi kunci. Gelandang serang Portugal itu terlibat dalam 10 gol dalam sembilan penampilan tandang terakhirnya di Premier League (2 gol, 8 assist).

Getty Images

Statistik penting, kabar cedera

Everton akan kehilangan Jake O’Brien setelah ia diusir dari lapangan dalam kekalahan melawan Bournemouth, dan Jack Grealish akan absen hingga akhir musim karena cedera kaki.

United akan memutuskan secara mendadak mengenai Mason Mount.

Getty Images

Everton telah kalah dalam lima dari sembilan pertandingan kandang Premier League terakhir mereka (2 menang, 2 imbang), sebanyak yang mereka alami dalam 28 pertandingan sebelumnya (12 menang, 11 imbang).

Manchester United hanya menang satu kali dari lima pertandingan terakhir melawan tim yang dilatih Moyes (S1, K3).

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Everton vs Manchester United hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: