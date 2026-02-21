Chelsea yang sedang mengejar gelar Liga Champions akan bertekad untuk mengalahkan Burnley yang sedang berjuang menghindari degradasi di Stamford Bridge.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Burnley, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Chelsea vs Burnley

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea vs Burnley akan dimulai pada 21 Feb 2026 pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Chelsea tampil impresif belakangan ini di bawah arahan manajer baru Liam Rosenior. Kekalahan tunggalnya sebagai manajer Chelsea adalah dua kali melawan Arsenal di EFL Cup. Selain itu, Chelsea telah memenangkan delapan dari 11 pertandingan di bawah kepemimpinannya. Satu-satunya hasil imbang adalah 2-2 melawan Leeds.

Getty Images

Rasa euforia setelah kemenangan Burnley atas Crystal Palace, yang mengakhiri rentetan 16 pertandingan tanpa kemenangan di liga, terhenti ketika The Clarets kalah dari Mansfield dari League One di Piala FA.

The Blues telah mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, sementara Burnley belum mampu menjaga gawang mereka tetap bersih di tahun 2026.

Getty Images

Statistik kunci, berita cedera

Cole Palmer terlibat dalam 14 gol dalam 12 penampilan starternya di Premier League untuk Chelsea melawan tim promosi.

Chelsea kalah 2-1 di kandang melawan Sunderland dan 3-1 di tandang melawan Leeds musim ini – mereka belum pernah kalah dari ketiga tim promosi dalam satu musim Premier League sebelumnya.

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Chelsea vs Burnley hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tapi olahraga langsung lebih seru ditonton di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: