Premier League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoSunderland
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Premier League Bournemouth vs Sunderland hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Bournemouth dan Sunderland, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Bournemouth vs Sunderland dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Bournemouth vs Sunderland dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bournemouth vs Sunderland

Premier League - Premier League
Vitality Stadium

Pertandingan hari ini antara Bournemouth dan Sunderland akan dimulai pada 28 Feb 2026, pukul 12:30.

Ringkasan Pertandingan

Bournemouth vs Sunderland Getty Images

Stabilitas di papan tengah bertemu dengan pertarungan performa pada Sabtu ini saat Bournemouth menjamu Sunderland yang sedang terpuruk di Vitality Stadium. Dengan kedua tim secara efektif terhindar dari zona degradasi, fokus beralih ke posisi di paruh atas klasemen, yang merupakan kembalinya Premier League yang sangat memuaskan bagi The Black Cats. 

Kedua tim hanya dipisahkan oleh dua poin di klasemen. Bournemouth (peringkat 8) sedang menikmati rekor tak terkalahkan yang impresif, sementara Sunderland (peringkat 12) mengalami masa sulit, kalah dalam tiga dari empat laga liga terakhir mereka. 

Pertandingan sebelumnya pada November lalu menjadi laga klasik modern. Sunderland bangkit dari ketinggalan 2–0 untuk menang 3–2, berkat gol dari Enzo Le Fée dan Brian Brobbey. Bournemouth akan berambisi untuk membalas dendam agar tidak kalah dalam dua pertemuan musim ini.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain AFC Bournemouth vs Sunderland

AFC BournemouthHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-3-3

Home team crestSUN
1
D. Petrovic
3
A. Truffert
5
M. Senesi
23
J. Hill
20
A. Jimenez
12
T. Adams
21
A. Adli
8
A. Scott
37
Rayan
22
E. Kroupi
9
Evanilson
22
R. Roefs
5
D. Ballard
32
T. Hume
6
L. Geertruida
15
O. Alderete
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
19
H. Diarra
28
E. Le Fee
10
N. Angulo
18
W. Isidor

4-3-3

SUNAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Iraola

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Le Bris

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

BOU
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

SUN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

BOU

Last 5 matches

SUN

2

Menang

1

Seri

2

Menang

7

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bournemouth vs Sunderland hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0