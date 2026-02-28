Cara menonton pertandingan Premier League Bournemouth vs Sunderland hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Bournemouth vs Sunderland dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Bournemouth vs Sunderland dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bournemouth vs Sunderland

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Pertandingan hari ini antara Bournemouth dan Sunderland akan dimulai pada 28 Feb 2026, pukul 12:30.

Ringkasan Pertandingan

Stabilitas di papan tengah bertemu dengan pertarungan performa pada Sabtu ini saat Bournemouth menjamu Sunderland yang sedang terpuruk di Vitality Stadium. Dengan kedua tim secara efektif terhindar dari zona degradasi, fokus beralih ke posisi di paruh atas klasemen, yang merupakan kembalinya Premier League yang sangat memuaskan bagi The Black Cats.

Kedua tim hanya dipisahkan oleh dua poin di klasemen. Bournemouth (peringkat 8) sedang menikmati rekor tak terkalahkan yang impresif, sementara Sunderland (peringkat 12) mengalami masa sulit, kalah dalam tiga dari empat laga liga terakhir mereka.

Pertandingan sebelumnya pada November lalu menjadi laga klasik modern. Sunderland bangkit dari ketinggalan 2–0 untuk menang 3–2, berkat gol dari Enzo Le Fée dan Brian Brobbey. Bournemouth akan berambisi untuk membalas dendam agar tidak kalah dalam dua pertemuan musim ini.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bournemouth vs Sunderland hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: