Saat Bournemouth menjamu Brentford, kedua klub menyadari bahwa kemenangan dalam laga Premier League ini bisa menjadi kunci dalam upaya mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Bournemouth vs Brentford, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Bournemouth vs Brentford dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bournemouth vs Brentford

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Bournemouth vs Brentford akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Bournemouth terpaksa puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Sunderland pada Sabtu, dengan tim asuhan Andoni Iraola gagal memanfaatkan beberapa peluang emas, sebuah pola yang telah mendominasi sebagian besar musim mereka. Dengan 39 poin, The Cherries tetap tertinggal empat poin dari Brentford dan tetap dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa.

Getty Images

Sementara itu, Brentford mengalahkan Burnley 4-3 dalam pertandingan yang mendebarkan. Tim asuhan Keith Andrews memimpin 3-0, namun keunggulan itu hilang sebelum mereka memastikan kemenangan di waktu tambahan. Dua gol balasan di akhir pertandingan nyaris merusak kemenangan mereka, namun VAR memastikan kemenangan dramatis mereka tetap berlaku. The Bees terus melampaui ekspektasi, berkat permainan serangan balik yang tajam.

Statistik kunci & berita cedera

Evanilson memberikan dampak dari bangku cadangan dengan mencetak gol penyeimbang Bournemouth melawan Sunderland, namun kemudian keluar karena cedera yang membuat statusnya tidak pasti. The Cherries sudah menghadapi absennya Justin Kluivert, Lewis Cook, Ben Gannon-Doak, dan Julio Soler.

Getty Images

Brentford juga memiliki masalah cedera. Fabio Carvalho, Aaron Hickey, Antoni Milambo, dan Josh Dasilva tetap absen, sementara Vitaly Janelt menghadapi pertanyaan kebugaran menjelang pertandingan.

Rekor pertemuan antara kedua tim ini sangat menguntungkan Brentford. Dalam tujuh pertemuan di Premier League, Bournemouth belum pernah menang, dua kali imbang, dan lima kali kalah. The Bees adalah satu-satunya lawan yang mereka hadapi di kasta tertinggi tanpa pernah meraih kemenangan.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bournemouth vs Brentford hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: