CONCACAF Champions Cup
team-logoPhiladelphia
Subaru Park
team-logoDefence Force
Cara menonton pertandingan Philadelphia Union vs Defence Force di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan CONCACAF Champions Cup antara Philadelphia Union dan Defence Force, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Philadelphia Union vs Defence Force dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Philadelphia Union vs Defence Force dengan VPN

Jika Anda bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin akan menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Philadelphia Union vs Defence Force

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Subaru Park

Pertandingan hari ini antara Philadelphia Union dan Defence Force akan dimulai pada 27 Feb 2026, 00:00.

Ringkasan Pertandingan

Philadelphia Union akan menjamu tim Trinidad dan Tobago, Defence Force FC, di Subaru Park untuk leg kedua seri putaran pertama CONCACAF Champions Cup. Setelah penampilan gemilang di Karibia, "Boys in Blue" kembali ke kandang dengan satu kaki sudah di babak 16 besar.

Union mendominasi leg pertama di Port of Spain, mengamankan keunggulan 5–0. Gol dari Milan Iloski, Olwethu Makhanya, dan gol debut dari rekrutan termahal klub Ezekiel Alladoh menetapkan tone, sementara pengganti Bruno Damiani mengakhiri malam dengan dua gol di akhir pertandingan.

Bagi Defence Force, tugas ini adalah "Misi Mustahil." Mereka tidak hanya harus mengatasi defisit lima gol di tengah cuaca dingin Philadelphia (kontras dengan suhu 80°F di Trinidad), tetapi juga harus melakukannya tanpa bek andalan mereka, Joevin Jones, yang diskors setelah menerima kartu merah di leg pertama.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Philadelphia vs Defence Force

PhiladelphiaHome team crest

4-4-2

Formasi

4-2-3-1

Home team crestDEF
76
A. Rick
15
O. Mbaizo
38
G. Sequera
29
O. Makhanya
2
G. Martinez
14
J. Rafanello
4
J. Lukic
6
C. Sullivan
11
A. Bedoya
37
S. Korzeniowski
23
E. Alladoh
1
I. Williams
2
I. Garcia
25
R. Francois
33
S. Noel
7
J. Felix
45
T. Bailey
13
R. Coryat
4
J. Araujo-Wilson
20
A. George
28
C. Bailey
77
K. St. Hillaire

4-2-3-1

DEFAway team crest

PHI
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • B. Carnell

DEF
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Jorsling

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

PHI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

DEF
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

PHI

Last 1 matches

DEF

1

Menang

0

Seri

0

Menang

5

Gol tercipta

0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/1
Kedua tim mencetak gol
0/1

Peringkat

0