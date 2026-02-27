Cara menonton pertandingan Philadelphia Union vs Defence Force di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Philadelphia Union vs Defence Force dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Philadelphia Union vs Defence Force dengan VPN

Waktu kick-off Philadelphia Union vs Defence Force

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Subaru Park

Pertandingan hari ini antara Philadelphia Union dan Defence Force akan dimulai pada 27 Feb 2026, 00:00.

Ringkasan Pertandingan

Philadelphia Union akan menjamu tim Trinidad dan Tobago, Defence Force FC, di Subaru Park untuk leg kedua seri putaran pertama CONCACAF Champions Cup. Setelah penampilan gemilang di Karibia, "Boys in Blue" kembali ke kandang dengan satu kaki sudah di babak 16 besar.

Union mendominasi leg pertama di Port of Spain, mengamankan keunggulan 5–0. Gol dari Milan Iloski, Olwethu Makhanya, dan gol debut dari rekrutan termahal klub Ezekiel Alladoh menetapkan tone, sementara pengganti Bruno Damiani mengakhiri malam dengan dua gol di akhir pertandingan.

Bagi Defence Force, tugas ini adalah "Misi Mustahil." Mereka tidak hanya harus mengatasi defisit lima gol di tengah cuaca dingin Philadelphia (kontras dengan suhu 80°F di Trinidad), tetapi juga harus melakukannya tanpa bek andalan mereka, Joevin Jones, yang diskors setelah menerima kartu merah di leg pertama.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

PHI Last 1 matches DEF 1 Menang 0 Seri 0 Menang Defence Force 0 - 5 Philadelphia 5 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Peringkat

