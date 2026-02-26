Cara menonton pertandingan persahabatan Meksiko vs Islandia hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda dapat menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Meksiko vs Islandia, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Meksiko vs Islandia

Pertandingan hari ini antara Meksiko dan Islandia akan dimulai pada 26 Februari 2026, pukul 02:00.

Prakiraan Pertandingan

Meskipun ada kebingungan sebelumnya minggu ini, pertandingan persahabatan antara Meksiko dan Islandia dipastikan akan berlangsung malam ini. Meskipun pertandingan Liga MX lokal ditunda akibat kekhawatiran keamanan di wilayah tersebut, Federasi Sepak Bola Meksiko (FMF) dan otoritas lokal telah memberikan izin untuk pertandingan internasional ini di Estadio Corregidora dengan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan.

Ini adalah pertandingan "non-FIFA window", artinya kedua tim menurunkan skuad yang terdiri sepenuhnya dari pemain dari liga domestik masing-masing. Bagi Meksiko, ini adalah uji coba "mini-camp" ketiga pada 2026 setelah kemenangan 1-0 atas Panama dan Bolivia pada Januari.

Javier Aguirre menggunakan pertandingan ini sebagai audisi akhir untuk pemain Liga MX sebelum bintang-bintang "Eropa" kembali untuk pertandingan persahabatan Maret melawan Portugal dan Belgia. Islandia tiba di Meksiko selama musim libur liga mereka, yang mungkin menyebabkan beberapa pemain mengalami "kaki berat" di ketinggian Querétaro.

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton pertandingan Meksiko vs Islandia hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

