Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Pertandingan pembuka musim ini di BC Place bukan hanya sekadar kickoff; ini adalah acara bersejarah saat Vancouver Whitecaps merayakan pertandingan ke-500 mereka di musim reguler MLS. The 'Caps memasuki tahun 2026 dengan momentum historis setelah musim 2025 yang membawa mereka ke final MLS Cup dan Concacaf Champions Cup. Di bawah pelatih kepala Jesper Sørensen, tim ini mempertahankan kekuatan bintang utamanya, dipimpin oleh legenda Jerman Thomas Müller dan penyerang All-Star Brian White. Dengan beberapa pemain seperti Tristan Blackmon dan Sebastian Berhalter yang bersaing untuk tempat di skuad USMNT untuk Piala Dunia, intensitas di Vancouver diperkirakan akan mencapai puncaknya sejak peluit pertama dibunyikan.

Waktu kick-off Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake

Pertandingan hari ini antara Vancouver Whitecaps dan Real Salt Lake akan dimulai pada 22 Februari 2026, pukul 00:30.

Berita tim & susunan pemain

Persaingan historis antara Vancouver Whitecaps dan Real Salt Lake ditandai oleh tingkat keseimbangan yang hampir mengerikan. Menjelang pertandingan pembuka 2026 ini, rekor musim reguler sepanjang masa berada dalam keadaan imbang, dengan kedua klub masing-masing meraih 15 kemenangan dan 5 hasil imbang. Meskipun seri ini seimbang selama dekade terakhir, Vancouver memiliki momentum terbaru setelah menguasai seri musim 2025. Pertemuan terakhir mereka pada bulan Mei adalah pertandingan klasik, dengan kemenangan comeback yang mendebarkan 3-2 untuk 'Caps di America First Field, dipimpin oleh dua gol Brian White dan gol spektakuler Pedro Vite pada menit ke-90.

Para penggemar sebaiknya bersiap untuk gol, karena pertandingan ini telah menjadi salah satu pertandingan paling andal di liga untuk "Kedua Tim Mencetak Gol", dengan gawang kedua tim kebobolan dalam sembilan pertemuan berturut-turut. Secara historis, BC Place menjadi benteng bagi Whitecaps, namun Real Salt Lake sering berperan sebagai pengacau, termasuk kemenangan mengejutkan 2-1 di Vancouver pada musim 2024. Dengan 'Caps merayakan pertandingan MLS ke-500 mereka dan RSL berusaha membalas kekalahan pada 2025, pertandingan head-to-head ini memiliki bobot emosional dan kompetitif yang signifikan untuk musim mendatang.

NordVPN

