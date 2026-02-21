Musim MLS 2026 resmi dimulai, dan Anda tidak ingin melewatkan pertandingan antara Portland Timbers dan Columbus Crew. Untuk musim 2026, Major League Soccer telah melakukan perubahan besar: setiap pertandingan kini termasuk dalam langganan Apple TV standar tanpa biaya tambahan, menghilangkan kebutuhan akan langganan MLS Season Pass terpisah.

Waktu kick-off Portland Timbers vs Columbus Crew

Major League Soccer - Major League Soccer Providence Park

Pertandingan pembuka musim MLS 2026 di Providence Park menjadi pertarungan antara dua tim legendaris yang memasuki babak baru yang krusial., yang dipimpin oleh pelatih kepala Phil Neville di musim ketiganya, berupaya melupakan kegagalan berturut-turut di babak playoff dengan skuad yang diperbarui, termasuk kedatangan pemain bintang sepertidan. Namun, mereka harus memulai musim tanpa(sedang pulih dari operasi bahu) dan kepemimpinan pemain inti yang telah hengkang seperti Maxime Crépeau dan Dario Župarić. Sementara itu,tiba di Kota Mawar di bawah arahan manajer baru, yang menggantikan Wilfried Nancy. Crew sedang bertransisi ke erasetelah pensiunnya kapten legendaris tersebut, mengandalkan evolusi taktik baru dan trio DP Diego Rossi, Dániel Gazdag, dan Wessam Abou Ali untuk mengganggu perayaan ulang tahun ke-100 stadion Portland.

Pertandingan hari ini antara Portland Timbers dan Columbus Crew akan dimulai pada 22 Februari 2026, pukul 03:30.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Portland vs Columbus Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Neville Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer H. Rydstroem

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Providence Park akan menyaksikan dua susunan pemain yang sangat berbeda dari pertemuan terakhir kedua tim ini, karena kedua klub menghadapi transisi besar-besaran di luar musim. Pelatih kepala Portland Timbers, Phil Neville, memulai musim ketiganya tanpa beberapa pemain andalan lama; klub baru-baru ini melepas penyerang bintang Jonathan Rodríguez dan melihat kepergian kiper Maxime Crépeau serta bek Dario Župarić. Timbers juga akan kekurangan pemain karena gelombang absen di awal musim, termasuk David Da Costa (pemulihan dari operasi bahu), Zac McGraw (cedera punggung), dan Omir Fernandez (cedera kaki), sementara Juan Mosquera menjalani skorsing yang dibawa dari musim sebelumnya. Hal ini membuka peluang bagi debutan-debutan ternama seperti gelandang Cole Bassett dan bek Brandon Bye untuk langsung menjadi tulang punggung starting XI.

Columbus Crew memasuki era baru di bawah manajer Henrik Rydström, yang mengambil alih jabatan setelah kepergian Wilfried Nancy. Kabar terbesar bagi Crew adalah absennya kapten legendaris Darlington Nagbe, yang pensiun pada akhir musim lalu, meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang kini diisi oleh kapten baru Sean Zawadzki. Untuk memperkuat lini tengah, Crew membuat gebrakan besar beberapa hari sebelum kickoff dengan merekrut gelandang mantan Barcelona dan Everton, Andre Gomes, secara gratis. Meskipun masih harus dilihat apakah Gomes siap bermain sejak awal, serangan Crew tetap mematikan dengan Diego Rossi, Dániel Gazdag, dan Wessam Abou Ali yang semuanya dalam kondisi prima dan siap memimpin lini depan dalam laga pembuka 2026 ini.

Form

Rekor Head-to-Head

Rekor historis antara kedua tim ini lebih menguntungkan Portland Timbers, yang memiliki keunggulan sepanjang masa dengan 7 kemenangan, 3 kekalahan, dan 4 imbang melawan Crew. Sejarah terbaru melanjutkan tren ini, dengan Portland tetap tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir mereka (3 kemenangan, 2 imbang). Pertemuan terakhir mereka pada April 2024 adalah pertandingan seru 2-2 di Lower.com Field, sementara pertarungan terakhir mereka di Providence Park pada Juli 2023 melihat Timbers meraih kemenangan tipis 3-2.

Mungkin bab paling ikonik dari pertarungan ini tetaplah Final MLS Cup 2015, di mana Portland meraih gelar juara pertamanya dengan kemenangan 2-1 di Columbus. Meskipun kedua tim telah mengalami perombakan besar-besaran sejak malam bersejarah itu, dan bahkan sejak hasil imbang mereka tahun lalu, Timbers telah terbukti menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan bagi Crew, terutama dalam atmosfer yang bising di Rose City.

Klasemen

