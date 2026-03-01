Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Philadelphia Union vs New York City FC hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Philadelphia Union vs New York City FC dalam bahasa Inggris, kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Philadelphia Union vs New York City FC dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Philadelphia Union vs New York City FC

Major League Soccer - Major League Soccer Subaru Park

Pertandingan hari ini antara Philadelphia Union dan New York City FC akan dimulai pada 1 Maret 2026, pukul 21:30.

Prakiraan Pertandingan

Getty Images

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mencari kemenangan liga pertama mereka di musim 2026. Setelah seminggu yang sibuk dengan pertandingan kontinental dan perjalanan jauh, Philadelphia Union kembali ke Subaru Park untuk pertandingan kandang perdana mereka melawan New York City FC yang sudah familiar.

Union memulai kampanye MLS mereka dengan kekalahan 1-0 yang mengecewakan melawan D.C. United, menandai kekalahan pembuka musim pertama mereka sejak 2020. Namun, mereka menemukan kembali ketajaman mencetak gol di tengah pekan dalam Concacaf Champions Cup, menghancurkan Defence Force F.C. dengan skor 7-0.

NYCFC berhasil membawa pulang hasil imbang 1-1 dari Los Angeles melawan Galaxy akhir pekan lalu, berkat penalti Nicolás Fernández Mercau. Meskipun poin tandang tersebut berharga, penampilan mereka menimbulkan kekhawatiran; "Pigeons" gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dari permainan terbuka.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Philadelphia vs New York City FC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer B. Carnell Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Jansen

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Philadelphia Union vs New York City FC hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: