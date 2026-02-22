Goal.com
Major League Soccer
team-logoOrlando City
Inter&Co Stadium
team-logoNew York
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Orlando City vs New York Red Bulls hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Orlando City dan New York Red Bulls, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Orlando City vs New York Red Bulls dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatApple TV
InggrisApple TV
AustraliaApple TV
KanadaApple TV
IndiaApple TV
Afrika Selatan / Sub-SaharaApple TV
MalaysiaApple TV
Timur TengahApple TV

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Orlando City vs New York Red Bulls

crest
Major League Soccer - Major League Soccer
Inter&Co Stadium

Pertandingan hari ini antara Orlando City dan New York Red Bulls akan dimulai pada 22 Februari 2026, pukul 00:30.

Ringkasan Pertandingan

Berita Tim

Orlando City FCGetty Images

Kedua tim berusaha untuk menetapkan arah kampanye mereka, terutama setelah hasil mengecewakan di akhir kampanye 2025. Orlando City mengalami periode sulit di akhir kampanye terakhir. Dalam 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mereka kalah 6 kali dan gagal menang dalam 10 pertandingan. New York Red Bulls juga mengalami periode sulit, kalah 8 dari 15 pertandingan terakhir mereka dan gagal meraih kemenangan dalam 86% dari 7 pertandingan terakhir mereka.

Statistik kunci

Choupo-Moting Getty Images

  • Telah terjadi 25 pertemuan antara kedua tim di masa lalu, dengan Orlando City memenangkan sembilan kali melawan New York Red Bulls dan kalah dalam 11 kesempatan.
  • Orlando City tidak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir melawan New York Red Bulls, setelah sebelumnya menang dalam empat pertemuan sebelumnya.
  • Dua pertandingan terakhir antara Orlando dan Red Bulls berakhir imbang: 2-2 pada Maret 2025 dan 0-0 pada April 2025.
  • Kemenangan kandang terakhir Orlando atas Red Bulls terjadi pada Februari 2023 dengan skor tipis 1-0. Sejak itu, pertandingan di Inter & Co Stadium berakhir dengan dua hasil imbang dan satu kemenangan untuk New York.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Orlando City vs New York

Orlando CityHome team crest

4-4-2

Formasi

4-3-3

Home team crestNYR
71
M. Crepeau
4
D. Brekalo
57
Iago
3
A. Marin
24
G. Dorsey
87
M. Pasalic
14
T. Spicer
16
W. Cartagena
8
B. Ojeda
13
D. McGuire
10
M. Ojeda
34
E. Horvath
12
D. Nealis
2
J. Che
3
J. Marshall-Rutty
56
M. Dos Santos
10
E. Forsberg
48
R. Donkor
15
A. Mehmeti
16
J. Hall
11
J. Ruvalcaba
7
C. Cowell

4-3-3

NYRAway team crest

ORL
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • O. Pareja

NYR
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Bradley

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Form

ORL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

NYR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

ORL

Last 5 matches

NYR

0

Menang

3

Seri

2

Menang

3

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

