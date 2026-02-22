Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Orlando City vs New York Red Bulls hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Orlando City vs New York Red Bulls dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Orlando City vs New York Red Bulls

Pertandingan hari ini antara Orlando City dan New York Red Bulls akan dimulai pada 22 Februari 2026, pukul 00:30.

Ringkasan Pertandingan

Berita Tim

Kedua tim berusaha untuk menetapkan arah kampanye mereka, terutama setelah hasil mengecewakan di akhir kampanye 2025. Orlando City mengalami periode sulit di akhir kampanye terakhir. Dalam 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mereka kalah 6 kali dan gagal menang dalam 10 pertandingan. New York Red Bulls juga mengalami periode sulit, kalah 8 dari 15 pertandingan terakhir mereka dan gagal meraih kemenangan dalam 86% dari 7 pertandingan terakhir mereka.

Statistik kunci

Telah terjadi 25 pertemuan antara kedua tim di masa lalu, dengan Orlando City memenangkan sembilan kali melawan New York Red Bulls dan kalah dalam 11 kesempatan.

Orlando City tidak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir melawan New York Red Bulls, setelah sebelumnya menang dalam empat pertemuan sebelumnya.

Dua pertandingan terakhir antara Orlando dan Red Bulls berakhir imbang: 2-2 pada Maret 2025 dan 0-0 pada April 2025.

Kemenangan kandang terakhir Orlando atas Red Bulls terjadi pada Februari 2023 dengan skor tipis 1-0. Sejak itu, pertandingan di Inter & Co Stadium berakhir dengan dua hasil imbang dan satu kemenangan untuk New York.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Orlando City vs New York Red Bulls hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tapi olahraga langsung lebih seru ditonton di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: