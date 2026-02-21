Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Saat musim MLS 2026 dimulai, kedua klub memasuki lapangan dengan tekad kuat dan harapan tinggi untuk bangkit. Houston Dynamo FC datang sebagai salah satu tim paling sibuk di liga selama musim panas ini; setelah finis di posisi ke-12 yang mengecewakan pada 2025, pelatih kepala Ben Olsen telah merombak skuad dengan rekrutan bintang seperti winger DP Guilherme dan kembalinya veteran Héctor Herrera. Di sisi lain, Chicago Fire FC berusaha memanfaatkan momentum mereka yang sedang naik daun, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Nashville yang menutup periode sebelumnya. Dengan Houston berupaya mengubah Shell Energy Stadium menjadi benteng dan Chicago berencana mengacaukan pesta dengan serangan balik cepat mereka, laga pembuka antar-konferensi ini menjadi ujian awal yang krusial bagi dua tim yang berambisi kembali ke persaingan playoff.

Waktu kick-off Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC

Major League Soccer - Major League Soccer Shell Energy Stadium

Pertandingan hari ini antara Houston Dynamo FC dan Chicago Fire FC akan dimulai pada 22 Februari 2026, pukul 01:30.

Berita tim & susunan pemain

Perubahan susunan pemain dan laporan cedera dari kedua klub telah menciptakan suasana yang penuh tekanan untuk laga pembuka 2026 ini. Houston Dynamo FC memasuki pertandingan dengan kombinasi kepemimpinan veteran dan kekuatan baru, dipimpin oleh kembalinya Héctor Herrera untuk menguatkan lini tengah bersama rekrutan bintang Agustín Bouzat. Namun, pelatih kepala Ben Olsen harus mengatasi masalah kedalaman skuad di awal musim, karena gelandang andalan Artur masih absen karena cedera lutut dan bek Felipe Andrade diragukan tampil akibat cedera otot paha. Semua mata akan tertuju pada lini serang, di mana pemain baru Designated Player Guilherme diharapkan melakukan debutnya dan memberikan sentuhan kreatif yang hilang dari Houston musim lalu.

Di sisi lain lapangan, Chicago Fire FC menghadapi tanda tanya besar di lini serang, karena striker bintang Hugo Cuypers masih menjadi keputusan terakhir menjelang pertandingan saat menjalani protokol cedera kepala. Jika dia tidak bisa memimpin lini serang, Fire kemungkinan akan mengandalkan Jason Shokalook atau David Poreba untuk mengisi kekosongan. Di lini pertahanan, sorotan tertuju pada pemain internasional Afrika Selatan berusia 20 tahun, Mbekezeli Mbokazi, yang dijadwalkan melakukan debut MLS-nya di jantung pertahanan. Meskipun Fire masih tanpa Andre Franco karena pemulihan cedera ACL jangka panjang, masuknya talenta muda di posisi bek tengah menandai era baru bagi pertahanan yang berusaha menahan serangan Houston yang diperbarui.

Form

Rekor Head-to-Head

Secara historis, Houston Dynamo FC memiliki keunggulan dalam rivalitas antar-konferensi ini, dengan rekor keseluruhan 13 kemenangan, 9 kekalahan, dan 8 imbang melawan Fire. Namun, pertemuan-pertemuan terbaru menunjukkan lanskap yang jauh lebih kompetitif. Meskipun Dynamo meraih kemenangan telak 4-1 dalam laga perempat final U.S. Open Cup 2023, Chicago membalas dengan kemenangan 2-1 yang sengit dalam pertemuan MLS terbaru mereka pada April 2024 di Soldier Field. Dalam delapan pertandingan terakhir, seri ini terbagi rata dengan masing-masing empat kemenangan, membuktikan bahwa meskipun Houston memiliki keunggulan historis, Fire telah menjadi ahli dalam berperan sebagai pengacau dalam beberapa tahun terakhir.

Klasemen

