Cara menonton pertandingan Major League Soccer antara FC Dallas vs Toronto FC hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan FC Dallas vs Toronto FC dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off FC Dallas vs Toronto FC

Major League Soccer - Major League Soccer Toyota Stadium

Pertandingan hari ini antara FC Dallas dan Toronto FC akan dimulai pada 22 Feb 2026, 01:30.

Ringkasan Pertandingan

Getty Images

Rekor head-to-head dari musim-musim terakhir sangat menguntungkan tuan rumah. Dalam tiga pertandingan kandang terakhir mereka melawan Toronto FC, Dallas telah menang dua kali dan imbang sekali, tanpa kekalahan dari tim Kanada di kandang sendiri. Memperluas analisis lebih jauh, Dallas telah meraih kemenangan dalam tiga dari enam pertemuan terakhir mereka dengan Toronto secara keseluruhan.

Kedua tim telah mengalami perubahan signifikan dalam skuad mereka selama jeda. Dallas telah kehilangan pemain kunci seperti Maarten Paes dan Pedrinho, sementara Toronto FC tidak dapat diperkuat oleh Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis, dan Henry Wingo karena kombinasi tugas internasional dan cedera, yang semuanya tidak akan tersedia untuk dipilih dalam pertandingan pembuka ini.

Statistik Penting

Getty Images

Dallas telah menang dengan selisih dua gol atau lebih dalam 40% dari 10 pertandingan terakhir mereka.

Rekor Toronto dalam hasil imbang tandang dan ketidakmampuan untuk meraih kemenangan di kandang lawan (dengan hasil tanpa kemenangan dalam 82% dari 11 pertandingan tandang terakhir mereka).

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Dallas vs Toronto FC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer E. Quill Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer R. Fraser

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton FC Dallas vs Toronto FC hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: