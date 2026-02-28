Liverpool kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di Liga Champions, namun West Ham yang sedang dalam performa bagus akan menjadi ancaman bagi mereka di Anfield pada Sabtu ini.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung Liverpool vs West Ham dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton dan streaming langsung Liverpool vs West Ham secara gratis

Waktu kick-off Liverpool vs West Ham

Liverpool vs West Ham akan dimulai pada 28 Februari 2026 pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Liverpool saat ini sedang dalam tren tiga kemenangan dari empat pertandingan Premier League, yang membuat mereka berpeluang finis di zona Liga Champions, hanya tiga poin di belakang Manchester United yang berada di peringkat keempat.

West Ham, yang saat ini berada di peringkat ke-18, sedang dalam tren empat pertandingan tanpa kekalahan di Premier League dan hanya kalah satu kali dari delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tren positif ini memberikan harapan nyata bagi The Hammers dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi. Namun, pertandingan mendatang melawan Liverpool, Fulham, Manchester City, dan Aston Villa akan menjadi ujian berat bagi kemampuan mereka.

Statistik penting & kabar cedera

Alex Isak, Endo, Conor Bradley, dan Stefan Bajcetic semuanya absen dalam jangka panjang untuk Liverpool. Freddie Potts diskors untuk West Ham.

Liverpool hanya kalah satu kali dari 19 pertandingan Premier League terakhir melawan West Ham (15 menang, 3 imbang), dengan tujuh kemenangan dari delapan pertandingan terakhir sejak kekalahan 3-2 di kandang West Ham pada November 2021.

Cody Gakpo mencetak empat gol dalam empat pertemuan terakhirnya dengan West Ham, tetapi belum mencetak gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya untuk Liverpool, terakhir kali mencetak gol saat bertandang ke Marseille pada akhir Januari.

Liverpool telah memenangkan dua pertandingan Premier League terakhir mereka dengan skor 1-0. Mereka belum pernah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan sejak tiga pertandingan pertama Arne Slot sebagai manajer klub musim lalu, sementara mereka terakhir kali meraih tiga kemenangan berturut-turut dengan skor 1-0 dalam satu musim pada tiga pertandingan pertama musim 2013-14.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

