Manchester United tampil impresif di bawah asuhan Michael Carrick dan akan merasa percaya diri menjelang lawatan mereka ke Newcastle yang sedang terpuruk.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Newcastle United vs Manchester United, karena kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Newcastle United vs Manchester United

Premier League - Premier League St James' Park

Newcastle United vs Manchester United akan dimulai pada 4 Mar 2026 pukul 15:15 EST dan 20:15 GMT.

Ringkasan pertandingan

Performa Newcastle menjadi sumber kekhawatiran besar. Mereka telah kalah dalam tiga pertandingan Premier League berturut-turut di kandang, dan perolehan poin mereka yang hanya 36 membuat mereka lebih dekat dengan zona degradasi daripada lima besar.

The Magpies hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka, dengan kekalahan kelima dalam enam pertandingan terakhir terjadi pada Sabtu dalam kekalahan kandang yang menyedihkan 3-2 melawan Everton.

Man United, di sisi lain, sedang dalam performa naik, tak terkalahkan dalam 11 pertandingan liga dan masuk ke tiga besar. Di bawah asuhan Michael Carrick, The Red Devils telah mengumpulkan total 19 poin dari 21 poin yang mungkin sejak 17 Januari.

Statistik kunci & berita cedera

Jacob Ramsey dari Newcastle, serta Luke Shaw dan Harry Maguire dari United, diganti karena sakit pada akhir pekan lalu, sehingga mereka diragukan untuk pertandingan ini.

United telah kalah dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke St James’ Park di Premier League.

Bruno Fernandes menambah jumlah assistnya di Premier League menjadi 13 untuk musim ini pada akhir pekan lalu - hanya David Beckham (15) dan Nani (14) yang pernah mencetak lebih banyak assist untuk United dalam satu musim di kompetisi ini.

