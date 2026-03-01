Manchester United menghadapi perjuangan berat untuk merebut posisi empat besar, namun mereka memiliki momentum di pihak mereka dan akan menghadapi Crystal Palace yang berada di peringkat ke-13 pada pertandingan berikutnya.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung Manchester United vs Crystal Palace dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Manchester United vs Crystal Palace

Premier League - Premier League Old Trafford

Manchester United vs Crystal Palace akan dimulai pada 1 Mar 2026 pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Manchester United sedang menjalani rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan berturut-turut di Premier League sejak 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah kepemimpinan Michael Carrick setelah kepergian Ruben Amorim dari Old Trafford. Tampaknya ini merupakan persaingan langsung dengan Liverpool dan Chelsea untuk merebut posisi keempat di Premier League. The Red Devils saat ini menempati posisi tersebut.

IMAGO / Pro Sports Images

Palace sendiri dalam performa yang cukup baik setelah rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan antara pertengahan Desember dan 1 Februari. Kini, mereka telah memenangkan dua dari tiga pertandingan terakhir dan mulai menatap ke zona Eropa, bukan lagi khawatir akan zona degradasi. Tim asuhan Oliver Glasner berharap bahwa keberuntungan di kandang ini dapat memicu penampilan bagus lainnya dari The Eagles. Mereka akan menyesali absennya Jean-Philippe Mateta, pencetak dua gol kemenangan dalam pertandingan serupa musim lalu.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Trio pertahanan Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt, dan Lisandro Martinez absen, begitu pula Mason Mount. Dua yang terakhir hampir pulih dan siap kembali.

Palace kehilangan striker kunci Jean-Philippe Mateta dan Eddie Nketiah, serta gelandang dinamis Jefferson Lerma.

Getty Images

Benjamin Sesko telah mencetak enam gol dalam tujuh penampilan terakhirnya untuk United.

Palace telah memenangkan setiap dari dua kunjungan terakhir mereka ke Old Trafford di Premier League.

Berita tim & susunan pemain

Rekor Head-to-Head

Klasemen

