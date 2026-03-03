Perjuangan Liverpool untuk finis di empat besar terus berlanjut saat mereka bertandang ke Wolves yang sedang terpuruk, namun tim ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir.
Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wolves vs Liverpool, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|Amerika Serikat
|Jaringan USA
|Inggris
|TNT Sports
|Australia
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|India
|JioStar
|Afrika Selatan / Afrika Sub-Sahara
|SuperSport
|Malaysia
|Astro
|Timur Tengah
|beIN Sports MENA
Cara menonton Wolverhampton Wanderers vs Liverpool dengan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Cara menonton dan streaming langsung Wolves vs Liverpool secara gratisJika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.
Waktu kick-off Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Wolves vs Liverpool akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 15:15 EST dan 20:15 GMT.
Prakiraan pertandingan
Wolves sedang dalam performa terbaik mereka musim ini, hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka masih terancam degradasi, tetapi kemenangan terakhir mereka atas Aston Villa di Molineux adalah kemenangan kedua mereka di Premier League musim ini, dan hal itu jelas berarti banyak bagi para penggemar.
Kemenangan 5-2 Liverpool atas West Ham adalah kemenangan keenam mereka dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi. Mereka telah memperketat pertahanan dan serangan, memenangkan dua pertandingan tandang terakhir dengan skor 1-0 di Sunderland dan Nottingham Forest, serta mencetak 21 gol dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Statistik kunci & berita cedera
Wolves akan kehilangan Yerson Mosquera yang diskors dan kemungkinan André karena cedera, sementara perjalanan ini mungkin terlalu cepat bagi Florian Wirtz untuk kembali ke Liverpool.
Mo Salah sedang dalam periode 10 pertandingan tanpa gol di Premier League, yang merupakan periode terpanjang dalam karirnya.
Liverpool terakhir kali meraih tiga kemenangan berturut-turut dalam laga tandang liga mereka pada Oktober 2024 - rentetan kemenangan yang termasuk kemenangan 2-1 di kandang Wolves.
Berita tim & susunan pemain
Performa
Rekor Head-to-Head
Klasemen
Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Wolverhampton Wanderers vs Liverpool hari ini
NordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.
Cara menonton di Layar Besar
Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.