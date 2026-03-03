Perjuangan Liverpool untuk finis di empat besar terus berlanjut saat mereka bertandang ke Wolves yang sedang terpuruk, namun tim ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Wolves vs Liverpool, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Wolverhampton Wanderers vs Liverpool dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Wolves vs Liverpool secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Wolverhampton Wanderers vs Liverpool

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Wolves vs Liverpool akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 15:15 EST dan 20:15 GMT.

Prakiraan pertandingan

Wolves sedang dalam performa terbaik mereka musim ini, hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka masih terancam degradasi, tetapi kemenangan terakhir mereka atas Aston Villa di Molineux adalah kemenangan kedua mereka di Premier League musim ini, dan hal itu jelas berarti banyak bagi para penggemar.

Kemenangan 5-2 Liverpool atas West Ham adalah kemenangan keenam mereka dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi. Mereka telah memperketat pertahanan dan serangan, memenangkan dua pertandingan tandang terakhir dengan skor 1-0 di Sunderland dan Nottingham Forest, serta mencetak 21 gol dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Statistik kunci & berita cedera

Wolves akan kehilangan Yerson Mosquera yang diskors dan kemungkinan André karena cedera, sementara perjalanan ini mungkin terlalu cepat bagi Florian Wirtz untuk kembali ke Liverpool.

Mo Salah sedang dalam periode 10 pertandingan tanpa gol di Premier League, yang merupakan periode terpanjang dalam karirnya.

Liverpool terakhir kali meraih tiga kemenangan berturut-turut dalam laga tandang liga mereka pada Oktober 2024 - rentetan kemenangan yang termasuk kemenangan 2-1 di kandang Wolves.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Wolverhampton Wanderers vs Liverpool hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: